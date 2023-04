5 hébergements qui acceptent les chiens au Québec

Pas envie de laisser pitou derrière lors de votre prochaine staycation? Voici une liste d’hôtels, au Québec, qui acceptent d’accueillir vos compagnons poilus.

Fairmont Le Château Frontenac – Québec

L’hôtel de 610 chambres, qui donne vue sur le fleuve Saint-Laurent et le Vieux-Québec, accepte vos chiens sur certains étages. Parfait pour vous promener en famille dans la vieille capitale! Il est à souligner que l’endroit a gagné en 2022 le prix pour hôtel-château de luxe de l’année, au niveau mondial, du World Luxury Awards.

Prix par nuit : À partir de de 349$

Supplément pour votre animal: 60$ par nuit

Pour en savoir plus, c’est ici.

Auberge du Lac Taureau – Saint-Michel-des-Saints

Envie d’une escapade en nature avec votre gang et vos compagnons à quatre pattes? Vous vous laisserez probablement tenté par les spacieux chalets près de l’eau de l’Auberge du Lac Taureau, situés à Saint-Michel-des-Saints (Lanaudière). Jusqu’à deux chiens peuvent être accueillis dans un de leurs trois chalets près de l’eau.

Prix par nuit : À partir de 775$ dans un demi-chalet, à partir de 1230$ dans un chalet

Supplément pour votre animal: 200$ par séjour dans un demi-chalet, 300$ dans un chalet

Pour en savoir plus, c’est ici.

Hôtel le Germain – Montréal

Que ce soit à Québec, à Montréal ou à Charlevoix, la chaîne accepte votre animal s’il est bien élevé. Simplement les avertir au préalable pour qu’ils préparent un coin lit et un coin manger à votre compagnon. Évidemment, pitou n’est pas permis dans les restaurants, l’aire de déjeuner, le spa ou la salle d’entrainement, mais pourra profiter des alentours avec vous.

Prix par nuit : À partir de 240$

Supplément pour votre animal: 30$ par séjour

Pour en savoir plus, c’est ici.

Le Grand Lodge – Mont-Tremblant

L’hôtel fait en bois rond, qui rappelle un chaleureux chalet, accueille votre chien, et même votre chat, dans certaines de ses chambres. Vous êtes à quelques minutes du fameux village et de la montagne du Mont-Tremblant, tous deux parfaits pour vous dégourdir les jambes.

Prix par nuit : À partir de 168,10$

Supplément pour votre animal: 25,00$ par jour

Pour en savoir plus, c’est ici.

Hyatt – Vieux-Port de Montréal

L’hôtel haut de gamme de 177 chambres, qui a ouvert ses portes en novembre dernier, accepte jusqu’à deux chiens par séjour. En plus de profiter du délicieux resto de l’immeuble, de la piscine extérieure sur le toit (en été) et de la vue sur Montréal, vous pourrez aller près de l’eau vous promener et découvrir de nombreux commerces locaux.

Prix par nuit : À partir de 180$

Supplément pour votre animal: 75$ par nuit. L’animal ne doit pas faire plus de 14 kg.

Pour en savoir plus, c’est ici.