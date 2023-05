Cinq plantes d’intérieur faciles d’entretien

Pour ajouter une touche de vie à votre logement, pourquoi ne pas décorer celui-ci avec des plantes d’intérieur? En plus, prendre soin de celles-ci pourrait devenir une nouvelle habitude zen à intégrer à votre routine.

Métro s’est entretenu avec le préposé aux renseignements horticoles du Jardin botanique de Montréal, Joshua Jarry, pour obtenir ses conseils en matière de jardinage d’intérieur. Voici cinq plantes qui, selon lui, conviennent bien aux jardiniers novices.

Les succulentes et les cactus

«Ces plantes, qu’on retrouve dans des régions plutôt arides, sont habituées à des conditions hostiles. Donc, elles nous pardonnent lorsqu’on oublie de les abreuver un peu. Il vaut mieux qu’elles soient un peu trop sèches que trop gorgées d’eau.

Elles ont aussi besoin d’une bonne luminosité, alors il faudra les placer près d’une fenêtre. Si l’ensoleillement est moindre, ce n’est pas trop grave. Les succulentes risquent toutefois de s’étioler et de s’allonger, étant à la recherche de lumière.»

L’anthurium

«L’anthurium présente une inflorescence de fleurs rouges, blanches ou rosées. C’est une plante très robuste. Je possède un anthurium depuis cinq ou six ans et il a survécu à un voyage entre l’Abitibi et Montréal.

L’anthurium nécessite une bonne luminosité indirecte. Il survit bien à de petites sécheresses et demande peu d’arrosage.»

Le phalænopsis

«Comme première plante ornementale plus flash à avoir pour les débutants, je recommande toujours le phalænopsis. C’est une orchidée cultivée pour ses fleurs aux couleurs variées.

Le phalænopsis n’est pas nécessairement facile à entretenir, mais il est résistant. On peut le placer sur le bord d’une fenêtre, mais il survit bien même dans un espace de mi-ombre. Il pousse dans la mousse.

En ce qui concerne son entretien, on lui donne un bain aux deux semaines. Pour ce faire, on le sort de son pot. Une fois les racines arrosées, on les laisse sécher dans un contenant pour éviter qu’elles ne moisissent. Une fois sec, on le remet dans son pot.»

Le spathiphyllum

«Le spatiphyllum a une apparence semblable à l’anthurium. Ses inflorescences sont blanches et sont entourées de longues feuilles vertes.

Le spathiphyllum est assez facile à cultiver dans un appartement. Il tolère un éclairage faible, mais c’est préférable de l’exposer à une bonne luminosité. Il ne demande pas beaucoup d’eau non plus.»

La plante araignée

«La plante araignée est sans contredit la plante classique d’intérieur. C’est simple, elle survit à tout, même aux environnements moins bien éclairés. Les arrosages doivent être réguliers. Pour savoir quand l’arroser, voici un petit truc (qui peut s’appliquer aux autres plantes dans son logement): on enfonce son doigt dans le sol jusqu’à la première jointure. Si c’est sec, c’est le temps de lui donner de l’eau.»