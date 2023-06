Les Roulés suisses de retour pour le 100e anniversaire de Vachon

L’entreprise de petits gâteaux Vachon célèbre son 100e anniversaire cette année et pour souligner l’événement, les Roulés suisses sont de retour sur les tablettes des épiceries à partir de ce lundi.

Quoi?! Les Roulés suisses avaient été retirés du marché? Ben oui, et si on veut pouvoir manger de nouveau ce gâteau bourré de garniture crémeuse, roulé et enrobé de chocolat, il va falloir se dépêcher, parce que ce retour sur les tablettes n’est que temporaire, jusqu’à épuisement des stocks!

Fondée en 1923 à Sainte-Marie-de-Beauce par Joseph-Arcade et Rose-Anna Vachon Giroux, cette entreprise est connue entre autres pour ses emblématiques Jos Louis – créés en 1932 – ou encore ses Ah caramel!. Bien que Vachon n’appartienne plus à des intérêts québécois – elle bat pavillon mexicain depuis 2015 –, l’usine de Sainte-Marie-de-Beauce existe toujours.

De plus, Vachon a été associée à plusieurs productions télévisuelles d’ici, dont la collaboration la plus lucrative a probablement été sa collaboration avec l’émission humoristique La petite vie dans les années 1990.

Pour ce qui est des célébrations de son 100e anniversaire, Vachon encourage le public à partager ses retrouvailles avec les Roulés suisses sur les réseaux sociaux via @vachoncanada.