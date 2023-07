La marque de plein air L.L. Bean arrive au Québec

Photo: @rick_ontherun et L.L. Bean

La marque d’équipement et de vêtements de plein air L.L. Bean ouvrira prochainement deux boutiques au Québec: à Saint-Bruno-de-Montarville, en Montérégie, et à Boisbriand, dans les Laurentides.

La succursale du CF Promenades St-Bruno (503, boulevard des Promenades) ouvrira ses portes le 25 août, tandis que celle du Faubourg Boisbriand (3200, avenue des Grandes-Tourelles) accueillera le public à compter du 29 septembre.

Outre les vêtements de sport et d’extérieur, l’entreprise fondée dans le Maine en 1912 propose de l’équipement de voyage, de randonnée et de camping, des chaussures ainsi que des produits pour la maison et les animaux de compagnie.

La marque lancera également à l’occasion de son arrivée au Québec un site transactionnel en français afin de mieux servir la clientèle francophone. La date de lancement de la version française du site n’a pour l’heure pas été annoncée.

L’entreprise exploite près de 100 magasins de par le monde, dont 13 au Canada, par l’entremise de Groupe Jaytex.