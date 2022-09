Pas Sages: combo vin et art

Rien de mieux que le duo vin et fromage. Mais vin et art font aussi bon ménage! C’est ainsi qu’est née l’idée de la gamme de vins Pas Sages, dont les étiquettes ont été créées par des artistes d’ici.

Embouteillés au Québec, les quatre vins sont faits à partir de raisins de nos voisins ontariens, plus précisément de la péninsule du Niagara, une région de choix pour les vignes canadiennes.

Le vin orange non filtré, disponible dès maintenant à la SAQ, saura plaire aux néophytes de la macération sur peau, le goût n’étant pas trop prononcé. Sec, il offre des arômes de fruits à chair blanche et s’accompagne bien de poissons ou de fruits de mer. C’est Miville qui signe la toile qu’on peut voir sur l’étiquette, une œuvre inspirée par la chaleur de Niagara.

Miville a créé l’œuvre qui accompagne le vin orange non filtré. Photo: Gracieuseté Pas Sages

À compter du 11 octobre, deux autres bouteilles seront disponibles. Le gammay, un vin rouge léger au goût de petits fruits rouges, affiche une toile de Mephisto Bates, qui a voulu illustrer son aspect souple et aéré tout en misant sur sa couleur vive. Quant au mousseux brut – composé de chardonnay, de riesling et de pinot noir -, on le prend volontiers avec des huîtres pour une soirée festive. C’est Mélanie Arcand qui a composé l’œuvre qui l’accompagne.

Mélanie Arcand s’est fait confier l’étiquette du mousseux. Photo: Gracieuseté Pas Sages. Mephisto Bates signe la toile qu’on peut voir sur la bouteille de gammay. Photo: Gracieuseté Pas Sages.

Un riesling complètera la gamme Pas Sages à la fin février. Demi-sec, minéral et bien équilibré, on le déguste avec des pâtes ou des plats asiatiques. C’est à l’artiste Amelia Hadouchi qu’on a confié l’étiquette, qui s’inspire des vignobles, de l’eau et des cartes topographiques.

Amelia Hadouchi a composé la toile qui figure sur le riesling. Photo: Gracieuseté Pas Sages.

Pas Sages vise bien sûr à encourager l’achat local et l’art d’ici. Son nom, un jeu de mots, évoque d’ailleurs le «passage», entre les vignerons et les artistes.

Pour une fois, on pourra baser nos choix sur la beauté du contenant (sans grimacer en goûtant au contenu).