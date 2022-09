3 trucs pour sauver vos citrons du compost 

Deux ou trois citrons, c’est ce qui était écrit sur votre liste d’épicerie. Mais finalement, le sac de six était bien meilleur marché… Résultat? Vous gaspillerez probablement le surplus d’agrumes. Considérant que les citrons voyagent parfois jusqu’à 6000 kilomètres, c’est dommage que le trajet se termine directement dans votre compost. Voici donc mes astuces pour les consommer à 100%.

1. Stocker les zestes

Avant de zester vos citrons, il suffit de les rincer sous l’eau, et idéalement de les frotter avec un peu de bicarbonate de soude pour retirer la cire ou les pesticides. Vous pouvez ensuite râper les zestes à l’aide d’une râpe Microplane, d’un canneleur pour de plus longs zestes, ou carrément avec un économe (ce bon vieil épluche-patate!). Faites-les sécher et ajoutez-les à vos recettes pour un parfum délicat et une touche de fraîcheur.

2. Des glaçons de citron

Les mardis soirs sont souvent les pires ennemis des citrons en fin de vie. On a beau savoir qu’ils sont dus pour être consommés, si on a eu une grosse journée, on préférera les ignorer plutôt que prendre le temps d’en faire quelque chose. Alors si vous ne pensez pas manger tous les citrons que vous venez d’acheter, prenez l’habitude de les presser dès que vous rentrez des courses pour en faire des glaçons. Vous pourrez les décongeler plus tard, au gré de vos besoins.

Avec l’inflation, il ne vous aura pas échappé que les produits ménagers coûtent de plus en plus cher. Prenez donc l’habitude de récupérer vos citrons pressés, de les placer dans une bouteille avec du vinaigre blanc (ou vinaigre ménager). Vous obtiendrez un produit nettoyant tout usage, pas cher et écolo pour un résultat qui sera tout aussi efficace.

Je vous lance le défi d’adopter ces petits trucs. Non seulement vous mangerez plus souvent du citron (ou des agrumes), mais vous ferez de belles économies!