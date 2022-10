Ricardo, de sa famille à la vôtre 

Avec leur nouveau livre de recettes Manger ensemble, Ricardo Larrivée et sa femme, Brigitte Coutu, avaient une envie: transmettre à leurs trois filles et au public leurs meilleures idées pour recevoir, histoire qu’on ait autant de plaisir qu’ils en ont eu ces 25 dernières années.

Au-delà de la centaine de recettes qui se trouvent dans l’ouvrage paru cette semaine aux Éditions La Presse, on nous propose plusieurs trucs pour accueillir nos proches dans diverses occasions, mais aussi une quantité de photos de famille qui font de Manger ensemble un livre à la fois intimiste et dans lequel on peut se reconnaître.

«On s’est dit que toutes les photos qu’il y a dans le livre, ce sont des photos que les gens ont dans leur propre vie», raconte à Métro celui qui en est à la 21e saison de son émission culinaire.

Se simplifier la vie

Manger ensemble rassemble 10 formules pour recevoir: les bouchées, le buffet froid, le brunch, les planches apéro, le grand plat à partager, les stations alimentaires pour les gros partys, la table de desserts, le repas pizza, la terrasse (et son barbecue!) ainsi qu’un concept participatif où tout le monde choisit les ingrédients à ajouter tantôt à ses tacos, tantôt à son bol sushi.

Les Éditions La Presse Les Éditions La Presse

«Brigitte rêvait de faire un livre pour simplifier la vie des gens, les déstresser, explique Ricardo. Normalement, recevoir de la famille ou des amis, ça devrait être un moment tripant. Mais pour beaucoup de monde, ça devient un moment angoissant.»

Ce livre, c’est celui que Brigitte a toujours voulu faire, celui que le couple prépare sans le savoir depuis le début de son union, en recevant des gens à la maison pour toutes sortes d’occasions. Il a donc été construit un peu différemment des autres – Ricardo ayant une bonne douzaine de livres à son actif – parce que l’inspiration est d’abord venue des recettes faites et refaites depuis leurs débuts, puis des idées de l’équipe.

Parce que, bien sûr, Ricardo met toute son équipe à contribution. «C’est impossible de faire tout ce qu’on fait à une tête ou deux! Dans l’équipe, on a tous chacun nos forces et nos idées; il y a des gens qui ont des bagages familiaux différents et on retrouve ça dans tout ce qu’on fait.» Dont ce livre, qui s’adresse à tout le monde: petite ou grande famille, petit ou grand budget.

Le but, c’est de s’assurer que les gens ne soient pas stressés. Qu’ils soient 2 ou qu’ils soient 25, on a des idées pour eux. Ricardo

Un «testament» culinaire

C’est une équipe soudée, une famille soudée et un livre pour souder les gens, mais c’est aussi la fin d’un chapitre et le début d’un autre pour la famille Ricardo.

«Nos trois filles sont parties de la maison, donc c’est un peu quelque chose pour elles, confie celui qui a aussi un magazine à son nom. Elles ont commencé à nous recevoir, c’est leur tour.»

Les Éditions La Presse Les Éditions La Presse

L’idée d’inclure des photos de famille – le 18e anniversaire de Béatrice ici, le mariage de Ricardo et Brigitte par là – est donc venue tout naturellement. «C’est une sorte de testament familial pour nos filles. Brigitte l’a fait pour elles, pour qu’elles voient tout ce que leurs parents faisaient.»

Profitons-en, ce n’est pas tous les jours qu’on est invité chez Ricardo!