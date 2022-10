Et la meilleure baguette de Montréal est…

Passion pain? Certain! Lequel choisir parmi la grande quantité de boulangeries au pied carré à Montréal? C’est la question à laquelle le Concours de la meilleure baguette va répondre lors de son événement. Vous êtes invité.es non seulement à y participer (et y goûter), mais à voter sur ce sujet chaud.

Rendez-vous le jeudi 13 octobre, à l’Union Française de Montréal, pour assister au couronnement de LA meilleure baguette montréalaise. Le tout se déroulera dans une ambiance festive et gourmande.

Lors de cette soirée spéciale, des produits de différentes boulangeries d’ici vous seront servis. Il y aura aussi un buffet français composé de charcuteries, de fromages et d’options végés, offerts par Apéro Urbain. Un régal de ouf, quoi!

Au terme du festin, un prix du public sera octroyé à la meilleure baguette de Montréal.

L’ultime Grand prix sera de son côté décerné par des professionnel.es du milieu, dont Bob le Chef, Stéphanie Labelle (cheffe pâtissière chez Rhubarbe) et Marc Simonet (enseignant à l’École hôtelière de Montérégie). Ce jury couronnera également le Meilleur pain spécial, soit le pain signature qui se démarque le plus avec ses ingrédients diversifiés (canneberges olives, noix ou fromages, par exemple).

Catherine Pépin, qui anime Le temps d’une chanson à Radio-Canada et qui est d’origine française, s’occupera de la musique et sera la maîtresse de cérémonie.

Le concours est organisé par Maudit Français, un site web d’actualité pour les gens de la France qui vivent en sol québécois.

Le média avait d’ailleurs sondé ses lecteur.trice.s en début d’année pour savoir quelle était la meilleure baguette en ville. C’est ce sondage qui a permis de nommer les finalistes pour cette édition, qui doivent utiliser des méthodes et des ingrédients traditionnels dans leurs recettes. Les voici :

Les Co’Pains d’Abord

Ô Petit Paris

Boulangerie Fanfare

De Froment et de Sève

Joe La Croûte

Louise

Le Toledo

Le Pain dans les Voiles

Le Fromentier

Les billets pour assister à cette fête du pain sont à vendre au coût de 20$.

Les derniers vainqueurs En 2020, soit l’édition la plus récente du concours dû à la pandémie, le Grand prix et le prix du public avaient été remis à la boulangerie Le Toledo. Le prix « pain spécial » était pour sa part revenu à La Meunerie urbaine.