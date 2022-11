Un café montréalais à la compétition canadienne d’AeroPress

Pedro Furtado, barista et cofondateur du café Zézin, dans Villeray, défendra le 12 novembre son titre de champion national d’AeroPress lors d’une compétition à Calgary.

Si tout se passe bien, il pourra représenter le pays en décembre pour les mondiaux d’AeroPress à Vancouver. Ce sera la première fois que le Canada accueille une compétition mondiale de café.

L’AeroPress est une méthode d’infusion de café qui se rapproche de la presse française. La principale différence est que la presse française exerce un contact constant avec le café, ce qui donnerait un résultat plus caféiné et amer.

L’équipement, qui coûte une cinquantaine de dollars, est fourni dans le contexte de la compétition et le café lui-même est tenu secret jusqu’à une heure avant l’événement.

L’ignorance du mélange qui sera utilisé mitige la confiance de Pedro pour la compétition, mais il pense tout de même avoir ses chances.

Le parcours de Pedro

Pedro et sa femme ouvrent leur café en 2017. «Je n’avais aucune expérience, je détestais même le café» raconte-t-il en se souvenant de cette époque où il était plus chef d’entreprise que barista.

Au fil des années, il développe son goût pour le café et suit des cours pour finalement se lancer dans l’AeroPress en 2019, dans le but de participer au concours. Un choix motivé avant tout par le fait qu’il s’agit du «moins dispendieux des concours de café. Si on oublie le déplacement, c’est autour de 100 $ pour l’équipement et la participation. Les autres concours, on est proche de 6000 $.»

Une autre raison qui l’y a attiré est le fait que la compétition ne se base que sur le goût de la boisson, les participants n’ayant pas à la décrire au jury. Sa langue première n’étant pas le français, il explique se sentir plus à égalité avec ses concurrents.

Il arrive tout de même deuxième national à sa première performance et porte désormais les titres de champions canadien (2021) et champion québécois (2022). Il a cependant perdu en première ronde lors de la dernière compétition mondiale.