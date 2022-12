10 livres de recettes à déposer sous le sapin 

Photo: Ricardo et Les Éditions La Presse / Dominique Lafond et KO Éditions

Les livres de recettes font fureur. On ne vous raconte pas des salades, ils sont omniprésents dans les palmarès des meilleures ventes! Quand vient le temps de faire changement de la traditionnelle bouteille de vin pour remercier nos hôtes, c’est un incontournable… à condition de savoir dénicher la crème de la crème!

Métro a donc sélectionné 10 livres de recettes sortis cette année dont le contenu est beau pour les yeux et bon dans la bouche, histoire que votre magasinage de dernière minute soit du gâteau.

Mes carnets de saison: automne-hiver de Josée di Stasio

KO Éditions

Reine des émissions de cuisine et ambassadrice d’exception pour la gastronomie québécoise, Josée di Stasio a gâté ses fans cette année en sortant pas un, mais bien deux livres de recettes. Mes carnets de saison se décline en deux tomes: un pour le printemps et l’été, l’autre pour l’automne et l’hiver. Dans ce dernier, on trouve des plats parfaits pour la saison froide, comme le gratin de pommes de terre et de champignons, mais aussi toutes sortes d’idées pour apprêter des légumes un peu mal-aimés. Sachant toujours mettre en valeur des produits frais avec une simplicité désarmante, Josée di Stasio nous livre ainsi une poêlée de chou et d’épinards délicieusement parfumée.

39,95 $ chez KO Éditions

Jusqu’à la dernière miette de Mathew Foulidis

Parfum d’encre

Un must pour les grand.e.s mangeur.euse.s de pain! Bien sûr, l’ouvrage regorge de recettes pour faire son propre pain (miches, bagels, ciabatta, craquelins, focaccia… en voulez-vous? en v’là!) et ses accompagnements (tartinade, tapenade, trempettes et confitures), mais aussi, il contient une foule d’idées pour travailler le pain rassis avec lequel on ne sait jamais trop quoi faire. En apprenant à transformer vos restes en chapelure pour en faire une torta rustica (avec des œufs, de la ricotta et des courgettes) ou des canederli (des boulettes de pain et de fromage dans le bouillon), vous pourrez dire bye-bye au gaspillage tout en découvrant des plats italiens méconnus.

34,95 $ chez Parfum d’encre

Manger ensemble: nos meilleures recettes pour recevoir de Ricardo

Éditions La Presse

Porté par un désir de retrouver ses proches à table, Ricardo propose une vraie bible sur l’art de recevoir. En petit comité ou en grand groupe, pour une soirée un peu chic ou pour un repas à la bonne franquette, les menus variés s’adaptent à toutes les occasions. Le livre est décliné en dix formules pour recevoir: les bouchées, le buffet froid, le brunch, les planches apéro, le grand plat à partager, les stations alimentaires pour les gros partys, la table de desserts, le repas pizza, la terrasse et un concept participatif où tout le monde choisit les ingrédients à ajouter à sa fondue au fromage ou à sa raclette coréenne.

39,95 $ aux Éditions La Presse

Légumes asiatiques: jardiner, cuisiner, raconter de Caroline, Stéphanie et Patricia Wang

Parfum d’encre

Véritable beau livre à laisser traîner sur la table du salon, cet ouvrage permet d’en apprendre davantage sur les légumes asiatiques, pour en découvrir et pour savoir comment les cultiver (lorsqu’on ne les trouve pas à l’épicerie). Bien sûr, le tout est parsemé de recettes conçues par des chef.fe.s, dont certaines sont simplissimes (bok choy grillé au four ou okras lactofermentés, par exemple) et d’autres comportent un certain degré de complexité (pensons aux crêpes farcies au chrysanthème d’Anita Feng, la cheffe chez J’ai Feng). Dans le lot, il y a même quelques desserts, comme une panna cotta à la citronnelle.

44,95 $ chez Parfum d’encre

Un week-end chez Lesley de Lesley Chesterman

Éditions Cardinal

Gros coup de cœur pour le nouveau livre de la sympathique foodie qui y inclut des anecdotes délicieuses, comme celle sur un sommelier particulièrement désagréable qu’elle a dû endurer à sa table! Divisé en cinq parties, le livre nous guide des brunchs aux grands festins, en passant par les soupers décontractés, les lunchs légers, les apéros, l’heure du thé et les desserts, Lesley Chesterman étant d’abord formée comme pâtissière. Elle nous propose ici un risotto au homard, là une pavlova aux baies, mais on se laisse surtout convaincre par ses plats décadents et pleins de fromage, comme sa fondue pizza (originale et économique!) ou un mac and cheese qui a de quoi faire pâlir d’envie n’importe quel compétiteur.

49,95 $ aux Éditions Cardinal

Les p’tits critiques de Joanna Fox

KO Éditions

Pour les parents d’enfants au palais difficile et qui ont besoin d’idées pour diversifier les menus, cet ouvrage regroupant des recettes de plusieurs chef.fe.s est tout indiqué. Les pancakes salées à la noix de coco de Chanthy Yen (le chef exécutif à la résidence de Justin Trudeau), la salade de chou-fleur marocaine de Caroline Dumas (l’entrepreneuse derrière Soupesoup) ou les tonnarellis du réputé chef montréalais Danny Smiles ont de quoi faire découvrir les saveurs du monde aux tout-petits. En fait, les recettes sont tellement bonnes qu’on peut se les faire même entre adultes!

36,95 $ chez KO Éditions

Hop dans le wok! de Christina Potvin et Quy Tâm Vo

Éditions Cardinal

Que vous soyez un.e adepte de la cuisine asiatique ou que vous en soyez à vos premiers coups de baguettes, vous devriez trouver votre compte dans ce livre de recettes plutôt exhaustif. Soupes, bánh mì (ces sandwichs vietnamiens sur pain baguette), sautés, plats mijotés, desserts, spécialités en tout genre et bases incontournables sont ici détaillés. Vous avez toujours voulu savoir comment faire des boules de sésame? Bam! c’est là! Vous voulez apprendre à faire des hot dogs coréens maison? Paf! c’est dans le bouquin! Gyozas, rouleaux impériaux, soupe tonkinoise et autres classiques côtoient des plats authentiques que les Occidentaux méconnaissent, comme la salade de lotus et la gelée de pandan.

34,95 $ aux Éditions Cardinal

Climats: cuisine+vin au gré des saisons de Hugo Duchesne et Jean-Sébastien Giguère

Éditions La Presse

Deuxième beau livre de la liste, celui-ci se feuillette plus qu’il se cuisine, bien que les plus déterminé.e.s prendront plaisir à sortir les chaudrons pour se lancer des défis. C’est que la plupart des recettes sont des petits projets: volaille en croûte de pâte au sapin ou moelle de bœuf, bajoue de porc, pieuvre et poireau, on ne cuisine pas ça tous les soirs! Cela dit, l’ouvrage n’est pas que particulièrement joli, il est aussi fort utile pour les personnes intéressées par la sommellerie, puisqu’on y présente des idées d’accords mets-vins. Beau plus: il est divisé en fonction des saisons, ce qui facilite la vie des locavores.

44,95 $ aux Éditions La Presse

Toujours faim de Laurent Dagenais

Éditions de l’Homme

Le tiktokeur aux 1,4 million d’abonné.e.s a lancé son premier livre de recettes. Disons qu’il porte bien son nom, parce qu’il donne faim! Combinant des plats franchement cochons, comme le sandwich Montecristo ou la crème de pommes de terre toute garnie, à des assiettes remplies de légumes et de fruits – pensons à la salade de courgettes et de carottes grillées au zaatar ou au crudo de pétoncles et clémentines –, le bouquin donne plein d’idées pour une alimentation variée et colorée. Un passage du web à l’imprimé réussi!

39,95 $ aux Éditions de l’Homme

L’heure de la soupe: des recettes originales pour surprendre vos papilles de Geneviève Plante

Éditions La Presse

Il n’y a rien comme une soupe. Summum du réconfort présent sur tous les continents, le plat se décline en tellement de variantes et de saveurs qu’on pourrait en manger tout l’hiver sans jamais faire deux fois la même recette. La femme derrière le blogue Vert couleur persil nous en propose une bonne trentaine, mais ce n’est pas tout! En plus de ses crèmes de panais et de pomme au fromage bleu ou de ses chaudrées de saumon fumé, le livre donne des idées de garnitures et d’accompagnements qui vont du classique grilled-cheese au maïs soufflé à la nori.

26,95 $ aux Éditions La Presse