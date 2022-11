20 ans de di Stasio, ça se fête!

Dyan Solomon et Josée di Stasio

Télé-Québec présentera au début décembre le documentaire À la di Stasio: 20 ans d’inspiration pour souligner l’apport important de Josée di Stasio, qui a marqué le paysage télévisuel et culinaire québécois comme peu de gens peuvent s’en vanter.

Vingt ans se sont écoulés depuis que le premier épisode d’À la di Stasio ait pris les ondes. Avec les 15 saisons qu’a connues l’émission (totalisant 236 épisodes!), son animatrice a su faire avancer la cuisine d’ici, notamment par l’accès aux produits – locaux ou non – et à leur mise en valeur.

C’est une émission pleine de surprises et de retrouvailles qui sera proposée au public nostalgique, puisque plusieurs visages du monde de la restauration et de l’agroalimentaire seront de passage pour se remémorer leurs bons moments avec Josée di Stasio. C’est le cas de Patrice Demers, Stefano Faita, Marc-Olivier Frappier, Fred Morin, Martin Picard, Dyan Solomon et Danny St-Pierre.

D’autres personnes ont fait un tour dans la cuisine de Josée di Stasio, avec qui des amitiés sont nées. Ainsi, À la di Stasio: 20 ans d’inspiration accueillera également Lesley Chesterman, Anne Dorval, Elena Faita, Vincent Graton, Ariane Paré-Le Gal, Marie-Joëlle Parent, Gilbert Sicotte et Kim Thùy.

Ce documentaire serait incomplet sans la présence de Daniel Pinard, avec qui Josée a coanimé Ciel! mon Pinard puis Les pieds dans les plats, de la fin des années 90 au début des années 2000, juste avant qu’elle ne décroche sa propre émission. «Personne ne peut remplacer Josée di Stasio», souffle-t-il, par voie de communiqué.

Quelques recettes figureront au menu du documentaire et seront par la suite disponible sur la plateforme Cuisinez de Télé-Québec. Quant à Josée di Stasio, on peut toujours consulter son site ou son dernier livre de recettes.

À la di Stasio: 20 ans d’inspiration sera diffusé à Télé-Québec le 2 décembre à 20 h, en rappel sur le web ou en rediffusion le 9 décembre à 18 h.