Les repas de Noël dans le monde

Gratin d’anchois, beignets d’artichaut, oie rôtie, barbecue… Eh oui, dans les autres pays, le repas de Noël ne se résume pas à dinde, tourtière et patates pilées! Alors, pour vous donner le goût de varier votre menu, Métro vous propose un petit tour du monde des traditions culinaires.

Australie – Le Aussie barbie de Noël

Comme il coïncide avec le début de l’été, le Noël australien est synonyme de chaleur, de longues journées à la plage… et de barbecue! Le 25 décembre, on tend vers le barbie de fruits de mer accompagné d’un cru blanc des domaines viticoles de la région de Victoria. Servies froides, les langoustes et les huîtres sont également succulentes. En dessert, on déguste souvent une pavlova, ce gâteau meringué décoré de fruits rouges dont l’Australie revendique la création.

Croatie – Cultiver le blé

Le 13 décembre, jour de la Sainte-Lucie, les familles croates sèment des graines de blé dans des pots et en prennent soin jusqu’au 24 décembre. Ce soir-là, on place le «blé de Noël» au pied du sapin afin que l’année soit prospère et on mange un repas léger, composé entre autres de sardines salées et de salade Olivier aux œufs durs, pois et carottes. Le lendemain, on se délecte de bakalar, un ragoût de morue, de sarma, des rouleaux de feuilles de chou farcies, et de fritule, des beignets à base de rhum et de citron saupoudrés de sucre.

Suède – La tentation de Jansson, chanteur d’opéra

Pour célébrer Noël en grand, les Suédois organisent souvent un buffet smörgåsbord composé de boulettes de viande, de travers de porc, de fromage de tête, de salade de betteraves, de lussekatts, des pains au safran, ou encore de glögg, un vin chaud épicé. Mais la vedette du 25 décembre est assurément le gratin d’anchois Janssons frestelse (en français, «la tentation de Jansson», en référence au chanteur d’opéra fin gourmet Pelle Janzon), un plat à base de pommes de terre, d’oignons et de crème. Le dessert incontournable demeure le riz au lait saupoudré de cannelle ou nappé de sauce aux cerises.

Afrique du Sud – Noël en plein été

Les Australien.ne.s ont leur barbie, les Sud-Africain.e.s ont leur braai. Sur la grille de ce barbecue au charbon de bois rôtissent légumes, poissons et tous types de viandes, comme du poulet et du bœuf, mais aussi de l’impala, du koudou, du crocodile ou de l’autruche. À base de confiture d’abricots et servi chaud avec de la crème glacée, le doux malva pudding ne se retrouve que dans le pays de la nation arc-en-ciel.

Finlande – Au pays du père Noël

C’est bien en Laponie que l’on peut encore rencontrer le père Noël dans son village. Il ne s’agit que d’y croire bien fort! Composé principalement de plats à base de poisson – saumon, lavaret cru légèrement salé, caviar ou hareng de la Baltique dans sa sauce –, le menu de Noël des Finlandais compte également du jambon et des saucisses, accompagnés de porkkanalaatiko, une purée de carottes épicée. Entrecoupé d’une pause relaxante au sauna, le repas se termine par un délice saisonnier finlandais comme le joulutorttu, un gâteau à la pâte feuilletée et à la confiture de prunes dans lequel on glisse une amande afin de porter chance à la personne qui la trouvera.

Danemark – Un Noël sous le signe du hygge

Célébré le 24 décembre, le Jul du Danemark est l’occasion de danser autour du sapin, parfois décoré de véritables bougies dans les règles de l’art de vivre danois, le hygge. La veille de Noël, porc ou canard rôti sont servis avec du chou rouge et des pommes de terre bouillies. Petits et grands sont impatients de passer au dessert pour déguster l’unique risalamande, ce riz au lait nappé d’une sauce aux cerises, où l’on cache aussi une amande qui porte chance.

Brésil – La dinde au champagne

Le menu de Noël brésilien n’a rien à envier aux pays voisins. On y prépare entre autres morue, soupe de crevettes, porcelet rôti leitao, ou riz aux raisins secs et à la farine de manioc. On sert aussi la fameuse dinde, la peru de natal, qui est rôtie à l’ananas, après avoir été marinée dans une sauce à base d’épices et de champagne, rien de moins! En dessert, en plus d’une foule de fruits tropicaux, on se régale de pain perdu, la rabanada.

Allemagne – Des marchés de Noël à la table

Après avoir fait le tour des marchés de Noël et avoir bu un bon glühwein (vin chaud), les Allemands peuvent passer à table, où les attendent saucisses de porc (bratwurst et schnitzel) ou bien une oie rôtie (weihnachtsgans) accompagnée de chou rouge braisé et de pommes de terre. Le saumon fumé ou le canard font aussi partie de la tablée et le repas ne serait pas complet sans le délectable pain aux fruits et pâte d’amande, le christstollen, ainsi que les biscuits au poivre lebkuchen. Sans oublier de trinquer avec de la feuerzangenbowle, une boisson à base de rhum flambé.

Pologne – 12 plats pour la veillée de Noël

Pendant l’avent, les Polonais.es préparent le piernik, un pain d’épices typique, et la veille de Noël, ils partagent un dîner composé de 12 plats et desserts différents, représentant les mois de l’année ou les 12 apôtres. Le plat principal est toujours la carpe, qui est censée apporter la bonne fortune, mais on mange aussi des pierogis barszcz, des ravioles cuites dans une soupe de betteraves, et on partage le pain oplatek en échangeant ses vœux de bonheur pour l’année à venir.

Philippines – Noël en septembre

On dit que la saison de Noël commence dès le 1er septembre aux Philippines, car dès la rentrée, on peut entendre des chansons de Noël à la radio. Au déjeuner, pendant au moins neuf jours de fête, on mange du puto bumbong, un gâteau de riz violet et gluant cuit à la vapeur dans des tubes de bambou, ou des bibingka, des gâteaux de riz aux œufs et à la noix de coco. Parmi les autres mets traditionnels, on trouve le jambon à l’ananas ou enrobé de miel, le porc rôti ou encore le flan à la crème en dessert.

Italie – Dans la botte du père Noël

Chaque région italienne a ses propres spécialités gourmandes des Fêtes. En Calabre, le repas débute par des beignets frits à l’artichaut, les frittura di carciofi. En Émilie-Romagne, ce sont forcément des tortellinis fourrés à la mortadelle et au parmesan qui sont servis comme plat principal. En Vénitie, on dit que le cotechino, plat à base de lentilles et de saucisse fumée, porte chance aux convives pour la nouvelle année, tandis qu’en Toscane, le repas se termine par un morceau – ou deux – de ce populaire nougat tendre au miel, aux fruits séchés et aux épices qu’est le panforte. Sans oublier la brioche panettone fourrée aux raisins secs et zestes d’agrumes de Lombardie, qui réconcilie tout le pays.

Royaume-Uni – Bien plus que le Christmas pudding

Pendant le tea time, on savoure bien sûr le Christmas pudding, dont la recette, transmise de génération en génération, demande beaucoup d’énergie pour être réalisée. Puis, on offre parfois des amuse-bouche chauds, tels que des pigs in blanket (feuilletés à la saucisse), divers cornish pasties ou des fromages Stilton et Cheddar. Ensuite, on passe à table pour goûter la soupe aux huîtres, la dinde farcie à la sauge et à l’oignon nappée d’une sauce parfumée aux girolles et accompagnée de roast potatoes à la fois croustillantes et fondantes, ou la célèbre mince pie, tarte sucrée remplie de viande hachée, de fruits et d’épices.

États-Unis – Des traditions présidentielles

Noël ne serait pas le même aux États-Unis sans le traditionnel et onctueux egg nog. Commune à tous les États, cette boisson riche, parfumée au rhum et parfois rehaussée de cannelle ou de muscade, est souvent servie dans un grand bol de verre et de petites tasses en signe de bienvenue. Alors que partout la dinde est à l’honneur, à la Maison-Blanche, la veille de Noël, on sert à minuit le «Gâteau du Président», une recette de gâteau brioché aux amandes vieille de plus de deux siècles.

France – Les 13 desserts provençaux

La région de la Provence, située dans le sud de la France, se distingue par une tradition bien particulière. En référence à la Cène et à ses 13 convives, le repas de Noël se conclut par 13 desserts. Gâteau à l’huile d’olive, amandes, figues, noix ou noisettes, raisins secs, nougat (blanc, noir et rouge), dattes, gâteaux calissons, fruits de saison (agrumes ou poires), fruits exotiques (kiwis ou mangues) et melon d’eau sont à l’honneur. Dans le reste du pays, on ne résiste pas à l’appétissante bûche de Noël à la crème au beurre qui crée même une rivalité chez les plus grands pâtissiers français à la recherche de nouvelles versions innovantes.

Mexique – Les neuf posadas

Du 16 au 24 décembre se déroulent les neuf posadas, durant lesquelles les familles se réunissent chacune des neuf nuits dans une maison différente pour demander un abri, comme la Sainte Famille dans la Natividad. Au programme: chants, piñatas et repas copieux, souvent accompagnés de mole, une sauce pimentée au chocolat, de salsa, de guacamole et de tamales. On se régale également de porc adobo ou de morue salée (bacalao Navideño), sans oublier les buñuelos, ces beignets au sucre servis avec du ponche navideño.