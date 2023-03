10 trucs pour éviter de gaspiller quand on vit seul.e

En 2021, 19% des adultes du Québec habitaient seul.es, faisant de la province celle qui compte le plus de ce type de foyer au Canada. Cette donnée publiée par Statistique Canada semble constante, puisque le Québec compte la plus haute proportion de ménages à une seule personne depuis 1996! Pas surprenant que je reçoive autant de messages d’individus seuls me demandant conseil.

En tant que fière représentante de ce mode de vie, j’ai cru bon de vous partager mes meilleurs trucs pour réduire les coûts et, évidemment, votre gaspillage alimentaire. À la fin de ce texte, vous comprendrez que ce n’est pas parce qu’on habite seul.e qu’on doit dépenser nécessairement plus cher. Je dirais même le contraire!

1. Réduire la grosseur de son frigo

J’ai toujours choisi d’avoir un petit frigo, car ça me permettait d’avoir un œil sur tout le contenu, sans rien oublier dans le fond des Bermudes de la tablette du bas… Il semble toujours plein, même quand il est vide! J’ai ainsi développé le réflexe de faire un roulement des aliments, en mangeant ce que j’ai sous la main avant d’acheter plus. Mine de rien, ça me permet d’éviter de gaspiller et de faire des économies considérables.

2. Je choisis les meilleurs contenants pour conserver mes aliments

Pour faciliter ma gestion de nourriture, je prends soin de choisir les contenants les plus adéquats pour la conservation de chaque aliment. Idéalement, je les choisis transparents, pour éviter les oublis. Pour les fruits et les légumes, j’aime toutefois les conserver dans des sacs de conservation qui laissent respirer les aliments, tout en bloquant l’air qui provoque la moisissure. C’est le moment d’utiliser les sacs à collation que vous n’utilisez pas et de leur redonner leurs airs de noblesse!

3. J’achète selon les aubaines et les saisons

D’ailleurs, en conservant mes carottes dans ces sacs à collation, j’arrive à le conserver pendant 3 mois! Je n’exagère même pas! Le truc? Je les achète fraîches et locales. Ayant moins voyagé, elles se conservent nettement plus longtemps. Je vous invite aussi à profiter des aubaines, lorsque vous savez que vous pouvez prolonger la durée de vie et congeler les surplus.

4. J’ai les outils nécessaires pour m’aider à limiter mon gaspillage

Au fil du temps, j’ai adopté certains petits électroménagers qui m’aident à cuisiner. Je pense à mon appareil multicuisson ou à ma microplane, ou encore à mon robot culinaire qui m’aident, chacun à leur façon, à cuisiner tout le potentiel comestible de mes aliments.

5. Faire un inventaire de ce qu’on aime manger

Je cuisine en canevas de recettes. C’est comme une recette “trouée” qu’on complète avec les aliments disponibles dans le frigo. La recette demande 1 tasse de sucre? Moi je lis 1 tasse de sucrant et je m’offre la liberté de choisir en fonction de ce que j’ai sous la main… C’est souvent des restes de confiture!

La vérité est que je mange toujours la même chose, mais ça ne paraît jamais! Mes recettes de base sont toujours neutres, histoire de me donner la liberté de les agrémenter en fonction des aliments que j’ai sous la main. Et que je vais pouvoir cuisiner en moins de 10 minutes.

6. Acheter le format familial et préassaisonner avant de congeler

Les protéines, je les achète toujours en formats familiaux, car je sais qu’elles seront l’élément déclencheur pour m’aider à vider les fonds. Un reste de vinaigrette césar vous regarde depuis longtemps du haut de la porte de frigo? C’est le moment d’enrober le tiers du tofu acheté en format familial avec, et de compléter avec le reste de sauce tomate et le dernier tiers avec le fond de sauce asiatique dont vous ne savez plus quoi faire. Vite fait, bien fait, sans dépenser plus! Je congèle donc les surplus qui m’attendront patiemment dans le congélateur pour ces soirs où je n’aurai pas envie de cuisiner.

7. Je portionne tout ce que j’achète qui se gaspille

Avez-vous déjà fait l’inventaire des aliments que vous achetez et que vous jetez pourtant régulièrement? Mon meilleur exemple : la crème sure! J’aime beaucoup la manger, mais je n’en achète que lorsqu’elle est en rabais. En rentrant à la maison, mon premier réflexe est de congeler la quantité que je sais que j’aurais gaspillé (ici, les trois quarts de ma crème sure!). La prochaine fois, je ferai donc l’épicerie dans mon congélateur! Imaginez l’économie, mais aussi mon impact plus petit sur l’environnement.

8. Voir chaque surplus ou retaille comme un potentiel de manger encore mieux!

C’est probablement mon avantage favori d’habiter seule : je peux transformer les retailles et les surplus sans que personne ne juge ma créativité. L’autre jour, j’ai récupéré le bouillon de jambon de cabane à sucre pour cuire mes lentilles béluga. Et je voue un culte énorme aux retailles de pâtes à tartes… Et aux fonds de pots de confitures qui deviennent les meilleurs lattes!

9. J’ai toujours de la nourriture prête pour recevoir la visite

Évidemment, je m’assure d’avoir toujours quelques éléments prêts à cuisiner. Que ce soit de la pâte à biscuit prête à cuire, des petits chaussons touski (cuisinés avec mes retailles de pâtes) ou un surplus de soupe, je peux décongeler rapidement sans avoir à me lancer dans les grands projets. Si la visite s’annonce, j’improvise un repas rapide que je n’ai qu’à assembler.

10. Faire un défi vide-frigo

Tous ces trucs m’amènent à vous parler des défis vide-frigo que je fais régulièrement. Pendant quelques semaines, je m’amuse à cuisiner à base de ce que j’ai sous la main avant d’aller à l’épicerie. Ça me pousse à inventer des recettes rapides et délicieuses avec tous les aliments que j’aurais autrement gaspillés. Je ferai la 4e édition en avril et je partagerai mes idées sur mes réseaux sociaux. Cette fois-ci, la thématique sera : les fonds. Fonds de pots, de sacs, un de sauce à spaghetti ou d’olives… Je m’apprête à vous faire la démonstration qu’avec peu, on peut cuisiner de grandes choses! Suivez-moi sur les réseaux sociaux et vous découvrirez tous mes secrets!