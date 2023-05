6 bons plans pour le brunch de la fête des Mères

C’est un classique année après année: chez soi comme au resto, le jour de la fête des Mères, c’est l’heure du brunch!

Et parce qu’on ne change pas une formule gagnante, Métro vous propose quelques bonnes adresses où aller manger avec maman. Au menu: œufs bénédictine et crêpes, mais pas que!

Améa café

Situé à l’intérieur de l’édifice historique de la Maison Alcan dans le Golden Square Mile, l’Améa café bénéficie d’un grand espace, ce qui en fait un endroit idéal pour les gros groupes comme les petits tête-à-tête. Ouvert pour le brunch les samedis et les dimanches depuis le mois de février, le restaurant – qui fonctionne sous le principe du «grab and go» – propose un menu d’inspiration méditerranéenne. Shakshuka, œufs brouillés à la truffe, bagel de Jérusalem ou pain doré aux fraises sont à essayer, mais vous devrez vous garder une place pour leurs maintenant fameux croissants suprêmes.

1188, rue Sherbrooke Ouest

Le Time Out Market et ses boutiques pop-up

Pour faire changement des deux œufs bacon ou pour plaire à un groupe avec des envies différentes, c’est le Time Out Market qui s’impose. Sans proposer de menu brunch à proprement parler, l’endroit sait très bien nous sustenter avant même l’heure du midi avec un sandwich à l’italienne de Bossa ou bien une pizza au chocolat de Moleskine. Surtout, le week-end de la fête des Mères sera animé non pas d’un, mais bien de deux boutiques pop-up: jusqu’au 17 mai, Olove Cakes vend des gâteaux personnalisés, que ce soit avec un message à maman ou avec de magnifiques (vraies!) fleurs, tandis que Mugler soulignera la sortie de son nouveau parfum, Angel Elixir, avec un cocktail créé spécialement pour l’occasion.

705, rue Sainte-Catherine Ouest

Lloyd

Le restaurant du Marriott Chateau Champlain propose pour la fête des Mères un buffet gastronomique au prix fixe de 95 $. Son chef, Kevin Mougin, aime combiner des classiques de la cuisine occidentale à des saveurs tropicales, ce qui fait qu’on peut toujours se laisser agréablement surprendre par un peu de yuzu ou de fruit de la passion dans son assiette. Si le menu de ce buffet n’est pas encore dévoilé, on peut se mettre l’eau à la bouche en pensant à une des assiettes sur sa carte régulière: œufs bénédictine à l’orange sanguine, épinards et saumon fumé ou jambon, le tout accompagné de pommes de terre rattes.

1050, rue de La Gauchetière Ouest

Maggie Oakes

Autre resto, autre buffet conçu spécialement pour la fête des Mères! Chez Maggie Oakes, on propose une formule à 65 $ par adulte et à 30 $ par enfant. Œufs bénédictine, omelette, rosbif, gigot d’agneau, saumon fumé, assortiment de fromages et de charcuteries, salades, brioches, croissants, gaufres, mignardises, macarons et salade de fruits sont inclus. Si ça ne nous suffit pas, on peut toujours topper ça avec quelques huîtres en sus!

426, place Jacques-Cartier

Billy, j’ai faim!

Envie de prendre un peu d’avance en célébrant la fête des Mères dès samedi? On vous conseille chaudement le brunch original, gourmand et à petit prix de Billy, j’ai faim! (hélas fermé le dimanche). Œuf de cane bénédictine, gaspacho de carottes, pommes dauphines ultra-fondantes, focaccia aux betteraves ou encore gravlax d’omble chevalier, ici tout est préparé avec amour et avec des produits locaux. Eux aussi faits maison, les desserts sont aussi bons les uns que les autres, même si notre cœur va à la tarte Tatin et sa chantilly vanille, un classique plus que réussi.

4269 rue Saint-Denis

LOV

Pour un brunch de la fête des Mères complètement végétal, c’est chez Lov que ça se passe! Le resto végane s’est doté d’un nouveau menu remanié par le chef Christian Ventura (Sushi Momo, Bloom, Bvrger), dont quelques plats se retrouvent sur la carte du brunch, notamment le bol tonique au riz brun, quinoa, lentilles, chou-fleur au curcuma, brocoli, patate douce, avocat et grenade. Mais on craque aussi pour la tartine de ricotta végétale et légumes, les frites à la truffe ou encore le «Chick n’ Waffle» aux pleurotes.

LOV McGill: 464, rue McGill, Montréal

LOV Centropolis: 140, promenade du Centropolis, Laval

LOV DIX30: 9180, boulevard Leduc, suite 105, Brossard