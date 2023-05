Les Premiers Vendredis sont de retour avec un petit plus

Dès le 2 juin, Les Premiers Vendredis feront de nouveau vibrer l’Esplanade du Stade olympique. Le plus grand rassemblement de camions-restaurants au Canada s’y tiendra tous les premiers vendredis du mois jusqu’au 6 octobre, que le soleil brille ou non.

L’événement fondé en 2012 s’annonce toujours aussi festif et riche en saveurs tous azimuts! En plus de la myriade de plats faisant la joie des passionné.e.s de bonne bouffe, les visiteur.euse.s pourront se régaler… de culture. L’événement inaugure en effet cet été la « Rue Culturelle », qui fera découvrir une variété de traditions propres aux communautés culturelles de Montréal.

Les Premiers Vendredis, qui célèbrent la cuisine de rue depuis plus de 10 ans maintenant, souhaitent par ce volet flambant neuf faire rayonner les cultures qui enrichissent la ville et propager comme jamais « des valeurs d’équité et d’inclusion », laisse savoir l’événement par communiqué.

« La culture, au même titre que la gastronomie, s’inscrit comme un moteur identitaire qui nous amène à découvrir nos voisins et à devenir un acteur social investi », déclare Guy Vincent Melo, fondateur des Premiers Vendredis.

« Depuis maintenant plus de 10 ans, on retrouve le meilleur de la cuisine de rue à l’Esplanade du Stade olympique, un lieu désormais mythique de Montréal », indique à son tour Gaelle Cerf, vice-présidente des Premiers Vendredis et porte-parole de l’Association des restaurateurs de rue du Québec. « Nous sommes rassemblés grâce à un événement qui chapeaute et soutient le meilleur des communautés culturelles qui fabriquent l’étoffe de ce qu’est notre métropole. »

La communauté brésilienne de la métropole sera à l’honneur des premières festivités gourmandes de la saison, qui s’amorcent le 2 juin dès 16 h. L’on pourra déguster les plats signés BIBI Jus.cery, Churras BBQ, Mamãe Maria et Rio Açaí entre autres.

Les camions de rue présents le 2 juin



Crémy

Di Lallo Burger

Sapré Charles

La Cabane à Chichis

Bleu Homard

Queues de Castor

Pizza 900

Mr. Méchoui

La Confrérie (La Queue du Diable)

Simple & Sweet

Churros & Churros

Andros El Tacos

Explosion

Greenbank BBQ

La Bêtise

Paella Marisol

Bâtiment B

Boo Js cuisine

Miss acos

ChungChun Kogo coréen

Le Café Strega

Kwizinn

Harrington Pétillants Botaniques

Piri Piri Hochelaga

Roi du taco express

Faim Renard

Les Brûlés

La boîte à crêpes

Saint-Houblon

Bistro l’Arepa

Unicône

Chef Sean SNS

Mlle Flexcyntarienne

Churros Montréal

Lucille’s Catering

Maquis Yasolo

Frisquet

Jerry