Après le Bord’Elle et le Yoko Luna, voici le Hang

La clientèle des supper clubs a un nouvel endroit à découvrir. Déjà propriétaire du Bord’Elle, du Farsides, du Yoko Luna et du Boa Vida, le groupe JEGantic vient d’ouvrir le Hang, un restaurant de «haute cuisine vietnamienne».

Ce nouveau concept est plus petit et plus intime que les autres du même groupe, d’où le nom. On y va pour manger, pour bien boire et pour hang, comme disent les jeunes adeptes de franglais, plutôt que pour faire la fête dans un immense établissement rempli de showgirls.

John E. Gumbley, le PDG de JEGantic, s’inspire de ses voyages pour alimenter les menus de ses restaurants. Mais pour explorer la cuisine vietnamienne, il s’est associé avec Marylyn Tran, la propriétaire de Tran Cantine, dans Saint-Henri, dont la mère – elle-même prénommée Hang! – a ouvert l’un des premiers restaurants vietnamien de Montréal, le Pho Tay Ho, il y a 37 ans. Elle l’opère d’ailleurs toujours.

«Haute viet»

Au lancement de Hang, John E. Gumbley a parlé d’un concept de «haute viet» ou d’«elevated viet cuisine», des termes qui décrivent mieux l’idée du restaurant. Ici, on n’est pas réellement face à de la haute cuisine, qui est définie par une excellente maîtrise de techniques ainsi qu’une grande minutie dans les préparations. Mais on n’est pas non plus au petit comptoir pas cher du coin de la rue, bien au contraire!

Comme les autres établissements du groupe, le Hang mise sur des ingrédients de luxe. Pensez bánh mì au foie gras, quoi. Le plat le plus emblématique de cet esprit est sans aucun doute le phở au bœuf Wagyu et à l’os à moelle. Non satisfait de ces ingrédients, le restaurant ajoute en plus de l’huile de truffe et des flocons d’or!

Les bánh mì au foie gras. Photo: Dan Peres Le phở à l’os à moelle et au bœuf Wagyu. Photo: Dan Peres

D’autres plats sont plus accessibles, tant pour les différents palets que les portefeuilles. On pense aux rouleaux impériaux façon Big Mac, qui contiennent du fromage et qu’on trempe dans la sauce du même nom, ou à la salade de pomelo, crevettes et porc croustillant, bien parfumée et agréable en fraîcheur.

Vous l’avez peut-être remarqué: le menu n’est pas spécialement végé friendly. On retrouve tout de même quelques plats sans viande, comme le tofu soufflé épicé et le cari de légumes, qui propose un bon mélange de textures,

Le Hang promet de faire voyager avec ses cocktails. Parce que c’est un endroit où l’on veille tard, les mixologues ont concocté des drinks eux aussi inspirés des saveurs du Vietnam par l’ajout de différentes herbes et épices. Sur la carte, on retrouve entre autres un litchi martini revisité, un daiquiri à la banane et aux arachides, un mojito nouveau genre ou encore un shooter qui combine noix de coco et pandan.

Hang

Du mercredi au dimanche à partir de 17h

686 Notre Dame Ouest

Site web