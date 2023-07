Tarte avocat et lime de Dario Bivona

De l’avocat dans un dessert, vraiment? Cette recette de Dario Bivona – vainqueur de la toute première saison de l’émission Le meilleur pâtissier du Québec – ne manquera pas de vous étonner!

Quantité: 8 à 10 portions

Cuisson: 22 min

Réfrigération: 4h30 min

Repos: 20 min

Ingrédients

Croûte

Beurre pour le moule

200 g (1 1/4 tasse) de biscuits Graham, concassés

55 g (1/2 tasse) de noisettes (ou d’amandes)

50 g (1/4 tasse) de sucre

4 g (1 c. à thé) de poudre à pâte

1 g (1/4 c. à thé) de sel

125 g (1/2 tasse + 1 c. à soupe) de beurre fondu

Le zeste d’1 lime, râpé

Crème à l’avocat

10 g (1 c. à soupe) de gélatine en poudre

30 ml (2 c. à soupe) d’eau

400 ml (1 2/3 tasse) de crème de coco non sucrée, divisée

85 ml (1/3 tasse + 1 c. à thé) de jus de lime fraîchement pressé, divisé

100 ml (1/3 tasse + 1 c. à soupe) de sirop d’érable (ou de miel)

7,5 g (1 c. à soupe) de fécule de maïs

1 pincée de sel

1 avocat, dénoyauté et pelé

Décoration (facultatif)

Crème fouettée

Zeste et fines tranches de lime

Préparation

1. Couvrir le fond d’un moule à charnière d’un disque de papier parchemin et beurrer la paroi intérieure.

2. Croûte: au robot culinaire, combiner les biscuits Graham, les noisettes, le sucre, la poudre à pâte et le sel. Pulser 5 fois ou jusqu’à l’obtention d’une poudre granuleuse. Transférer dans un bol. À l’aide d’une cuillère, incorporer le beurre et le zeste de lime. Verser le mélange dans le moule préparé. Avec les mains, appuyer pour uniformiser la base et créer un bord. Réfrigérer 30 minutes.

3. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Déposer le moule avec la croûte sur une plaque de cuisson.

4. Cuire au four 10 minutes. Sortir du four et presser délicatement le fond de la croûte avec le dos d’une cuillère pour l’aplatir (il gonfle à la cuisson). Poursuivre la cuisson 10 minutes. Retirer du four. Au besoin, presser la croûte de nouveau. Laisser refroidir complètement avant de démouler.

5. Crème à l’avocat: dans un bol, hydrater la gélatine avec l’eau. Réserver. Au mélangeur, mixer 310 ml (1 1/4 tasse) de crème de coco, 60 ml (1/4 tasse) de jus de lime, le sirop d’érable, la fécule de maïs et le sel jusqu’à l’obtention d’un mélange lisse et homogène. Transférer le mélange dans une casserole et chauffer à feu moyen. Ajouter la gélatine réservée et remuer avec une cuillère en bois. Porter à ébullition et laisser bouillir 1 minute. Retirer du feu et réserver.

6. Au mélangeur, broyer l’avocat, la crème de coco et le jus de lime restants jusqu’à l’obtention d’une texture lisse et crémeuse. Verser dans la casserole contenant la crème chaude et fouetter vigoureusement. Passer au tamis et laisser refroidir 20 minutes.

7. Verser la crème dans la croûte. Laisser reposer 4 heures au réfrigérateur. Si désiré, décorer de crème fouettée, de tranches et de zeste de lime.

Cette recette est extraite du livre de recettes Les Desserts de Dario de Dario Bivona. Les Éditions de l’Homme, 144 pages, 29,95 $.