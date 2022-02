De la pêche blanche en plein centre-ville! 

Envie d’aller pratiquer la pêche sur glace sans trop vous éloigner de Montréal? C’est désormais possible de le faire au Quai de l’horloge du Vieux-Port de Montréal depuis aujourd’hui!

Le Centre de pêche Aventure plein air offre une activité de pêche blanche aux résidents de Montréal pour la toute première fois cette année.

Pas besoin d’être un connaisseur ou de posséder l’équipement nécessaire à la pratique de la pêche sur glace pour essayer l’activité puisque celle-ci est offerte en formule clé en main. Des abris, des lignes de pêche, des appâts et le service d’ouverture dans la glace sont disponibles sur place.

«C’est probablement le seul endroit dans le monde où vous pouvez prendre le métro en famille pour aller pêcher sur la glace, passer un bon moment et ensuite repartir avec vos prises pour les manger le soir même. Tout ce qu’il faut, c’est d’arriver bien couverts. Le reste, on s’en occupe. Tout est inclus, même les sourires, la bonne humeur et les beaux souvenirs», raconte Yves Ouellet, fondateur du Centre Aventure plein air.

Plusieurs variétés de poissons peuvent être pêchées sur place, tels le doré, la perchaude et le grand brochet. Les débutants peuvent même profiter d’un accompagnement afin d’obtenir des astuces afin d’appâter les poissons.

Les groupes de quatre à six personnes peuvent profiter de cette activité tous les jours de l’hiver jusqu’à la mi-mars, ou jusqu’à ce que la météo le permette, pour le coût de 60$. Les appâts coûtent pour leur part 8$.