Après une tentative immobilière échouée, une majorité de Canadiens se réessaie

Plusieurs acheteurs canadiens ont l’intention de relancer leur projet d’achat de maison à la suite du maintient du taux directeur, annoncé la semaine dernière par la Banque du Canada.

Une proportion de 62% des Canadiens ayant reporté leur projet d’achat l’année dernière a l’intention de revenir sur le marché. C’est ce qui est indiqué dans un sondage mené par Maru/Blue pour le compte de Royal LePage.

Du lot de Canadiens mentionnés plus haut, plus du tiers ont l’intention d’aller de l’avant avec l’achat d’une propriété, mais attendront que la Banque du Canada maintienne son taux directeur au plus long terme. Le quart reprendront assurément la recherche d’une maison au printemps.

84% des Canadiens étaient à la recherche d’une nouvelle résidence l’an dernier.

Nous anticipons que les acheteurs attendant un signe de conditions économiques stables réintègreront le marché, ce qui se traduira par un marché printanier plus normalisé en 2023. Phil Soper, président et chef de la direction de Royal LePage

Une proportion de 63% des Canadiens à la recherche d’une nouvelle maison a déclaré avoir reporté ce projet en raison de la hausse des taux d’intérêt. Du lot, 65% ont déclaré que des coûts d’emprunt trop élevés ont «grandement» réduit la valeur de la propriété qu’ils peuvent s’offrir.

Deux tiers des Canadiens ayant repoussé l’achat d’une maison ont entre 18 et 34 ans. 53% des Canadiens ayant l’intention de faire l’acquisition d’une propriété ont l’intention d’opter pour un prêt hypothécaire à taux fixe de quatre ou cinq ans alors que 17% d’entre eux choisiront un taux hypothécaire à taux fixe d’un à trois ans.