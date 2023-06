Il faut gagner (un peu) moins qu’en 2022 pour acheter à Montréal

Alors que les prix en habitation connaissent des baisses par rapport à l’année dernière à travers le Canada, il est désormais possible d’acheter à Montréal avec un revenu annuel plus faible de 540$. Dans la métropole, les ménages doivent gagner en moyenne 107 220 $ par année pour espérer acheter une propriété.

En comparaison, il faut gagner 4 670$ de moins que l’an passé pour devenir propriétaire à Ottawa, 3 460$ de moins à Toronto.

Ces chiffres se basent sur une analyse des données en immobilier de mai 2022 et du même mois en 2023 menée par le site Ratehub. Selon leur recherche, le prix des logements à Montréal a baissé de 31 100$ en un an. Il faut cependant tenir compte du taux de test de résistance et de l’hypothèque pour arriver au revenu nécessaire pour se loger.

«L’année dernière, à la même époque, les taux hypothécaires (et donc le test de résistance) avaient déjà commencé à augmenter. Par conséquent, la dynamique d’un test de résistance beaucoup plus élevé d’une année sur l’autre a commencé à disparaître», explique Philippe Simard, le directeur hypothécaire au Québec pour Ratehub. Il estime que l’accessibilité se stabilisera d’ici la fin de l’année.

Il faut seulement un revenu plus important en 2023 qu’en 2022 pour acheter une propriété à Calgary et Halifax. Cela s’explique par une augmentation des prix des maisons à Calgary et une baisse de ce prix trop peu importante pour la capitale de la Nouvelle-Écosse.