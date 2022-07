Connaissez-vous le vidal, l’un des cépages les plus cultivés au Québec?

Considéré comme le roi des cépages nordiques, le vidal est issu de vignes hybrides, un croisement de trebbiano et de rayon d’or. Il s’agit d’un cépage blanc français créé dans les années 1930 par Jean-Louis Vidal.

En Amérique du Nord, on l’utilise beaucoup, notamment en raison de sa grande résistance aux froids rigoureux. Il donne généralement des vins blancs peu corsés, vifs et non boisés, idéaux à l’apéro ou pour accompagner des plats à base de fruits de mer ou de poissons, comme une coquille Saint-Jacques ou une paella.

Voici trois suggestions pour découvrir ce cépage emblématique de la Belle Province :

B4 – Les Vignes des Bacchantes, Hemmingford

L’équipe passionnée du tout jeune vignoble Les Bacchantes est menée par le vigneron Sébastien Daoust et chapeautée par le maître de chai Thomas Lahoz et la vigneronne Geneviève Thisdel, bien connue pour son projet En Roue Libre.



Issu d’un assemblage de vidal et de seyval blanc, le B4 est un vin exclusif aux épiceries fines de la province. Le résultat est un jus blanc sec, délicat, fruité et léger. Sa minéralité et sa persistance en bouche en font le compagnon idéal pour vos plateaux d’huîtres en saison ou simplement pour siroter lors d’un bel après-midi ensoleillé.

23$ – Disponible en ligne et dans quelques commerces spécialisés.

Vidal 2021 – Val Caudalies, Dunham

Le vignoble Val Caudalies est tenu par trois jeunes entrepreneurs, Julien, Guillaume et Alexis, qui se répartissent les tâches. Il propose des vins déjà maintes fois récompensés au fil des ans dans de nombreux concours.



Leur cuvée de vidal, un des vins emblématiques du vignoble, est parfaite pour découvrir ce cépage bien de chez nous! Ce vin blanc minéral aux arômes de poire et de fleurs blanches est teinté d’un léger goût de noix de pin. Un incontournable au niveau des vins d’ici!

23$ – Disponible en ligne et dans quelques commerces spécialisés.

Les Soupirs – Le Domaine du P’tit Bonheur, Cowansville

Nouveau venu sur le marché des vins d’ici, Le Domaine du P’tit Bonheur est un vignoble familial où il fait bon déguster la nature, les pieds dans l’herbe et les yeux éblouis par la beauté du lieu. Fait intéressant : toutes les cuvées font référence à un poème ou une chanson du géant de la littérature et de la chanson québécoise, Félix Leclerc.

La cuvée Les Soupirs est un vin blanc soyeux, délicat, subtilement beurré, à la couleur jaune paille. Fait à 100 % de vidal, ce superbe vin accompagne à merveille une volaille grillée, une paella ou un burger de poisson.

29$ – Disponible en ligne et dans quelques commerces spécialisés.