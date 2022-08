«Ferment Fest»: le festival où le plaisir fermente

La deuxième édition du seul festival sur la fermentation au Québec aura lieu le samedi 17 septembre au Marché Jean-Talon. L’événement «Ferment Fest» est divisé en trois volets, soit des conférences, des ateliers et des dégustations, pour plaire autant aux néophytes qu’aux connaisseur.euse.s.

Les organisatrices Charlotte Boulanger Tisseur et Emmanuelle Poirier, en collaboration avec les Marchés Publics de Montréal et la compagnie Tout Cru (spécialisée en légumes locaux et bio fermentés), vous invitent à venir en apprendre plus sur l’univers de la fermentation.

Curieux.euses de ce style de gastronomie ou spécialiste, vous pourrez goûter à de nouvelles saveurs et de nouveaux produits, en plus de pouvoir en acheter pour la maison.

La conception populaire selon laquelle la nourriture est vue comme une entité qui ne compte que deux états, fraîche ou périmée, est simpliste. Nous sommes persuadées que la nourriture devrait plutôt être perçue comme un continuum. Entre ces deux états existe un univers créatif, celui du monde de la fermentation. Site web du Ferment Fest

Conférences

Des conférences, animées par des professionnel.le.s et des passionné.e.s de la fermentation, sont au menu. Les conférences annoncées parleront des fermentations faciles à réaliser à la maison, des meilleures recettes de légumes fermentées, mais aussi du saké et d’une expédition du «Coureur des boires» Martin Thibault.

Ateliers

Il y aura également des ateliers culinaires participatifs et démonstratifs pour comprendre les étapes du processus de fermentation et pouvoir reproduire le tout soi-même, au quotidien. À noter qu’une inscription est de mise et que ces ateliers sont payants.

Exposants

Des kiosques se trouveront sur place dans le but de vous faire découvrir une diversité de produits. Quand on pense fermentation, on pense kombucha et kimchi, right? Eh bien, l’offre ne s’arrête pas là. Voici la liste des exposants qui seront présents.

La compagnie se spécialise dans la confection de produits issus du Koji. C’est quoi, ça? Comme son site web l’indique , «le Koji est en fait du riz cuit qui a été inoculé avec du Aspergillus oryzae, un champignon bien répandu au Japon. Ce koji produit une quantité plus importante de protéase (une enzyme qui décompose les protéines). Il est idéal pour la fabrication de miso et de marinades».

Bucket Fermentation offre des produits faits grâce au procédé de lactofermentation, une fermentation sans oxygène qui lui permet entre autres de faire de la choucroute et du kimchi à base de légumes bio et locaux.

Cette boulangerie à inspiration mexicaine offre notamment du pain à fermentation lente et du levain de plus de 120 ans.

Le restaurant offre plusieurs breuvages thématiques ferment-fest, notamment des vins peu interventionnistes, de l’alcool artisanal et des bières de micro.

Leur mission: rendre la fermentation amusante et accessible. Vous trouvez plein d’outils, d’équipement, de documentation et de conseils pour devenir des pros, comme eux.

Choucroute au curry, kimchi végane et cornichons aux carottes et à l’aneth sont quelques-uns de leurs produits fermentés de manière naturelle et non pasteurisés.

La populaire marque de kombucha, dont les produits fermentés sont à base de plantes avec différentes propriétés, sera présente avec sa variété de prêts-à-boire, comme orange et curcuma ou fruit de la passion et hibiscus.

Un espace détente sera offert, comprenant DJ, popcorn aux cornichons et popsicle au kombucha.

Où et quand: samedi 17 septembre 2022 au marché Jean-Talon de Montréal, de 10h à 18h.

L’entrée est gratuite, mais les ateliers sont payants et demandent une inscription.