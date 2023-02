Quoi faire à Montréal ce week-end?

Métro vous propose des activités pour tous les goûts afin de passer d’agréables moments en famille, entre amis et en solo.

Initiation à la sculpture sur neige

Envie de combiner activité de plein air et créativité? Laissez-vous tenter par la sculpture sur neige! Forte de son succès, cette activité est organisée pour la cinquième année consécutive par la TOHU. L’occasion idéale d’épater la galerie avec votre œuvre éphémère. Un bloc de neige et quelques outils seront à la disposition des artistes en herbe.

Parc Frédéric-Back (à l’entrée)

Les dimanches, jusqu’au 26 février, de 12h à 16h. Aussi pendant la semaine de relâche, selon les mêmes horaires (en fonction des conditions météorologiques)

Pour en savoir plus, c’est ici.

Crédit photo : iStock – evgenyatamanenko

Décadence au menu pour les amateurs de poutine

La métropole accueille la 11e édition de la Semaine de la poutine. Ce festival gourmand vous permettra de découvrir des poutines originales telles que l’Haïtienne, la Thaïe ou encore celle aux crevettes au cari. Chaque restaurant participant a un objectif commun: créer un plat unique spécialement pour l’occasion, parfois avec un nom surprenant comme la poutine Elvis Gratton à Santa Banana.

Dans les restaurants participants

Jusqu’au 14 février

Pour la liste des restaurants participants, c’est ici.

Le Salon du livre queer fait son grand retour

Fierté littéraire présente son deuxième Salon du livre queer sous le thème Quand lire rime avec queer. La littérature fantastique et les bandes dessinées seront à l’honneur. Une trentaine d’auteurs et d’autrices seront sur place pour dédicacer leurs œuvres littéraires. À ne pas manquer: les deux premières heures d’ouverture du salon seront consacrées aux familles et aux enfants, avec l’animation Heures du conte.

Théâtre La Comédie de Montréal

Samedi 4 et dimanche 5 février

Pour plus d’infos, c’est ici.

iStock, NickyLloyd

Fabriquer ses propres bombes de semences

Avez-vous la main verte? La Fête des semences, qui se déroulera sous le thème Semences solidaires, invite le public à se procurer des semences locales et écologiques auprès d’une vingtaine de semenciers québécois. Dans le cadre de cette nouvelle édition, vous pourrez assister à des tables rondes et des ateliers, dont celui sur la fabrication de bombes de semences pour aider les pollinisateurs de votre quartier.

Planétarium

Samedi 4 et dimanche 5 février, à partir de 9h. Atelier de fabrication de bombes de semences, de 13h à 14h

Pour plus d’infos, c’est ici.

Les incroyables créations de Basquiat à l’honneur

L’exposition À plein volume: Basquiat et la musique vous plongera dans l’univers de l’artiste new-yorkais Jean-Michel Basquiat. Vous découvrirez une centaine d’œuvres, ainsi que de nombreux extraits sonores, films et documents d’archives. «Son engagement au sein de la diaspora africaine et face à la politique raciale aux États-Unis est l’un des fils conducteurs de l’exposition», souligne le MBAM.

Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM)

Samedi 4 février et dimanche 5 février, de 10h à 17h

Pour en savoir plus sur cet artiste, c’est ici.

Le quartier Saint-Henri en fête avec Montréal Boréal

De nombreuses activités musicales et artistiques seront proposées dans le cadre de la première édition de Montréal Boréal – Le Jam du Nord. La programmation a été élaborée par le Corridor Culturel, avec l’aide du bar de Courcelle. Venez encourager les artistes locaux émergents de la scène montréalaise, dont Émilie Bédard et Lysandre.



Square Sir-George-Étienne-Cartier

Samedi 4 février de 12h à 22h et dimanche 5 février de 11h à 19h

Pour plus d’infos, c’est ici.

Paillettes, punk-rock et amours déchues

Benoît McGinnis se glisse dans la peau du rôle-titre d’Hedwig et le Pouce en furie , qui a connu un immense succès à Broadway. Du haut de ses talons avec sa perruque XL années 80, Hedwig – une chanteuse allemande personnifiée par un homme – se raconte à travers le rock’n’roll. Dernière chance de voir les prouesses de ce comédien à Montréal avant sa tournée à travers la province.

Studio TD

Samedi 4 février, 18h et 21h30

Pour plus d’info, c’est ici.