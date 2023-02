5 activités à faire durant la relâche à Espace pour la vie

Espace pour la vie organisera des activités ludiques et éducatives durant la semaine de relâche, et ce, à partir du 22 février. Voici cinq activités à découvrir et apprécier.

1. Spectacle Nouveaux ciels – Planétarium Rio Tinto Alcan

Contextualisé dans un futur lointain, le 28 octobre 3034, le spectacle met les participants dans la peau des membres d’un équipage explorant plusieurs planètes afin d’en choisir une pour y habiter. Les spectateurs devront ainsi voter pour le monde qu’ils souhaitent visiter. Mais attention: chaque choix influence la fin du voyage.

Le spectacle participatif et immersif d’une durée de 40 minutes sera présenté par un animateur ou un animatrice. Il est conçu pour les enfants de 9 à 12 ans.

2. Le Jardin de l’étrange – Jardin botannique

Le Jardin de l’étrange renfermerait un laboratoire secret dans lequel on étudierait des «drôles» de plantes. Le but est de savoir quelles recherches sont effectuées dans ce mystérieux laboratoire.

Deux ateliers de 20 à 30 minutes en lien avec les plantes carnivores sont également proposés, du 22 février au 30 avril.

3. Expédition Biodôme – Biôdome

Le Biodôme convie les jeunes à un Cherche et trouve au cœur de ses différents écosystèmes. Les participants devront identifier les espèces présentes par le biais d’un rallye de recherche, en utilisant un carnet de voyage. Il faudra ensuite répertorier toute la biodiversité de la faune et de la flore des Amériques.

Cette activité est disponible du 25 février au 19 mars.

4. Survie du vivant – Biosphère

Cette conférence théâtralisée pour les adolescents explorera et célébrera l’interdépendance du vivant, notamment en forêt. C’est la biologiste et conférencière Julie Drouin qui animera l’activité d’une durée de 60 à 75 minutes, et ce, du 2 au 5 mars.

5. L’instant d’une rencontre – L’Insectarium

Dans le Grand Vivarium de l’Insectarium, vous pourrez découvrir un insecte et un arthropode unique. Cette activité ouverte à tous sera encadrée par un animateur ou une animatrice, pour une durée de 20 minutes.

