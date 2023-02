Froid extrême: les stations de ski de la région de Québec seront fermées

En plus de causer le report de l’ouverture du Carnaval de Québec et du Snownergie Simard, le froid extrême prévu pour les journées de vendredi et samedi aura des conséquences sur les stations de ski de la région. Plusieurs d’entre elles ont annoncé qu’elles modifiaient leurs heures d’ouverture et certaines seront carrément fermées vendredi.

Autant à Stoneham qu’au Mont-Sainte-Anne, l’opérateur Resorts of the Canadian Rockies (RCR) a annoncé que ses stations de la Capitale-Nationale seraient fermées le vendredi 3 février «afin d’assurer la sécurité de toutes [ses] équipes ainsi que celle de [ses] visiteurs». Dans une publication publiée sur les réseaux sociaux des deux centres de ski et de planche à neige, la direction indique que «les billets journaliers pour la journée de vendredi seront automatiquement remboursés». Par ailleurs, les cours de ski prévus sur les deux sites le samedi 4 février «sont reportés à une date ultérieure».

Du côté du Relais au Lac-Beauport, la station sera fermée toute la journée vendredi ainsi qu’en matinée samedi. Les cours de groupes seront également annulés et repris en fin de saison.

À Petite-Rivière-Saint-François, le scénario est similaire pour le Massif de Charlevoix qui a indiqué que sa montagne sera fermée vendredi «en raison de l’avertissement de froid extrême émis par Environnement Canada». La direction du centre invite la population à «rester à l’affût de [sa] page Facebook» afin de connaître «les plus récentes mises à jour concernant [ses] opérations». Elle ajoute que «la température s’annonce plus clémente pour samedi et dimanche».

Pas mieux dans Chaudière-Appalaches

Les plus braves qui seraient tentés de sortir sur les pistes malgré la température ne pourront pas se rabattre sur les stations se trouvant sur la Rive-Sud de Québec. En effet, les stations situées au Mont Orignal à Lac-Etchemin, au Mont Adstock à Thetford Mines et au Massif du Sud à Saint-Philémon seront aussi fermées vendredi. Cette dernière station sera aussi fermée samedi.