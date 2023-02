Quoi faire durant la semaine de relâche?

Métro vous propose une foule d’activités, pour tous les âges, à faire pendant la relâche scolaire. Profitez de cette belle semaine pour vous amuser et relaxer en famille.

Le Festival International du Film pour Enfants de Montréal

Lors de cette 26e édition, vos enfants découvriront une panoplie de longs et courts métrages comprenant des premières mondiales, internationales et canadiennes. Cet événement propose 45 films présentés en salle, principalement au cinéma Beaubien, et plus de 55 films en ligne. Parmi les pépites, Jules au pays d’Asha, La Reine du bal et Coco ferme, présenté en première mondiale lors de la cérémonie d’ouverture.



Cinéma Beaubien et en ligne

Ateliers de cuisine et jardinage au marché Jean-Talon

Le marché Jean-Talon lance la première édition de l’événement Vive la relâche scolaire. De nombreuses activités sont au programme, dont des cours de cuisine et jardinage, adaptés à leur âge. Vos enfants auront l’occasion de réaliser de délicieuses recettes, de découvrir de nouveaux aliments, et de s’initier aux micro-pousses. Ils repartiront avec un pot à faire pousser à la maison.

Au marché Jean-Talon

Fabrication d’avions de chasse en origami

L’origami est un art japonais qui consiste à plier du papier en de jolies formes. Cet atelier, qui stimule la concentration et la créativité, s’adresse aux bricoleurs en herbe de 6 à 12 ans. Ils apprendront les bases et les techniques de l’origami afin de réaliser des avions de chasse de niveau intermédiaire.

Bibliothèque de La Petite-Patrie

Samedi 25 février, à 14h

Voyage culturel autour du monde à Pointe-à-Callière

Le musée invite vos enfants à un voyage autour du monde à travers des spectacles de musique et de danse, des contes et des ateliers participatifs. Parmi les activités, ils découvriront des œuvres réalisées par des jeunes du quartier en lien avec l’expo Le Monde en tête, la collection Antoine de Galbert. Sans oublier, l’expo À l’abordage! Pirates ou corsaires?, une immersion dans la réalité du corsaire Pierre Le Moyne d’Iberville.

Pointe-à-Callière et dans le Vieux-Montréal

Coucou Passe-Partout à la Place des arts

Dans le cadre du festival Montréal en lumière, plusieurs représentations seront proposées aux familles, dont Coucou Passe-Partout, le spectacle mis en scène par Marc-St Martin. Passe-Carreau, Passe-Partout et Passe-Montagne seront bien sûr à l’honneur. Ils interpréteront les chansons populaires de l’émission jeunesse de Télé-Québec, tout en vous faisant participer à des jeux.

Théâtre Maisonneuve

mardi 28 février, 15h

La rue Saint-Denis se transforme en parc à neige

Dans le cadre des Moments lumineux du cœur de l’île, le Quartier latin sera l’hôte d’APIK, un tout nouvel événement sportif. Une montagne d’activités pour tous les niveaux sera offerte sur la rue Saint-Denis: compétitions de ski et de snowboard, parcours à obstacles, escalade de bloc, projection de films et bien d’autres animations.

Rue Saint-Denis, coin Ontario

La Reine des neiges et Encanto au Centre Bell

Au coeur du centre-ville, venez vivre en famille la magie de Disney sur glace avec les aventures de La Reine des neiges et de Encanto. Les enfants auront l’occasion de voir Anna, Elsa, Mirabel et la famille Madrigal, et bien sûr Mickey, Minnie et tous leurs copains. Pour la première fois en spectacle, ils découvriront également Tia Pepa, qui peut contrôler la météo avec ses émotions.

Centre Bell

Du 2 au 5 mars

Visites guidées en raquette et ateliers de cirque à la Tohu

La TOHU vous propose de multiples activités familiales, mais aussi des prêts de skis de fond, luges et cerfs-volants. Des visites guidées en raquettes seront organisées au parc Frédéric-Back pour les 8-12 ans, en compagnie d’un guide-animateur, afin de découvrir la faune et la flore. Côté cirque, les artistes du Moulin à vent offriront des ateliers comprenant notamment une initiation à la jonglerie.

Tohu et parc Frédéric-Back

Un voyage interstellaire au Planétarium

Le spectacle immersif Nouveaux ciels s’annonce passionnant! Vos enfants, projetés le 28 octobre 3034, devront chercher en groupe une nouvelle planète habitable. Avec l’aide d’un animateur scientifique, ils seront invités à voter pour les mondes à visiter, en fonction de plusieurs caractéristiques. Les choix de tous les participants influenceront la fin de ce voyage.

Planétarium

Des idées de plein air en dehors de Montréal

Si vous avez le temps de sortir de la métropole, voici quelques suggestions de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). Parmi elles, les familles pourront s’initier aux vélos à pneus surdimensionnés, à la raquette et au ski de fond au parc du Mont-Saint-Bruno. Envie de taquiner le poisson? Pour la première fois, le parc d’Oka offrira de la pêche sur glace. Un garde-parc partagera ses connaissances sur la faune et la flore sous-marine.

