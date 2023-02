Pour fêter la fin de l’hiver, Montréal en lumière

Alors que les jours de l’hiver commencent à être comptés et que les journées allongent, Montréal sifflait hier le coup d’envoi du dernier festival hivernal de la métropole, Montréal en lumière.

Pour cette édition 2023, Montréal en lumière dispose d’une intéressante programmation intérieure, en plus d’installations à l’extérieur permettant aux festivaliers de profiter des dernières soirées glaciales de l’année, et ce, jusqu’au 5 mars.

Chaussez vos patins et préparez votre popotin! Le sentier de patin – en partie surélevé, rien que ça! – signe son retour pour une deuxième année, tandis que les traditionnels toboggans sont remplacés par des tubes dans lesquels on peut glisser sur les escaliers de la Place des Arts.

Grâce aux nombreux partenaires du festival, les foodies et fans de boissons ne resteront ni sur leur faim ni sur leur soif après avoir glissé et patiné. Les festivaliers peuvent d’ailleurs – histoire de digérer! – prendre de la hauteur à bord d’une grande roue.

Sur place, on trouve un camion de rue, fruit d’une collaboration entre Skip et des restos locaux. Une fois la nourriture dans votre assiette, vous pourrez vous rendre dans des serres chauffées avec tables de pique-nique. Parce que manger un plat réconfortant, c’est bien, mais manger un plat réconfortant au chaud, c’est mieux!

La place des Festivals ne se contentera pas des joies de la bouffe, de la boisson et du patin; on y trouvera également une station pour DJ pour l’ambiance musicale. Eh oui, il faut bien bouger pour ne pas avoir trop froid!

En plus des activités hivernales extérieures, huit spectacles sont programmés en intérieur, répartis entre le Studio TD, le MTelus et la Place des Arts. Pour les fous de musique et d’art contemporain, l’Orchestre symphonique accompagné d’une chorale offre un spectacle multimédia, avec des projections, autour des œuvres du célèbre Jean Paul Riopelle.

De nouveau pour les foodies, Montréal en lumière prévoit une belle brochette d’activités autour des arts de la table: une dégustation de vins, deux dégustations de bouffe et deux ateliers de cuisine.