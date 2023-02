Voici le somptueux thème des Printemps du MAC 2023

« Bleu minuit » : tel est le thème enivrant de la prochaine soirée philanthropique des Printemps du MAC, dont la 15e édition aura lieu le 28 avril au New City Gas, lieu culturel emblématique et joyau architectural de Griffintown.

La soirée, dont tous les profits sont versés à la Fondation du MAC, qui soutient les pôles d’activités du musée, sera «un bain de minuit somptueux et envoûtant où l’art et la mode se rencontreront», indique le Musée d’art contemporain de Montréal dans un communiqué.

Par son thème inspiré des pool parties caniculaires de la Californie des années 1970, où les convives laissaient libre cours à leur style vestimentaire, le MAC invite plus de 1200 philanthropes féru.e.s d’arts visuels à se parer de leurs plus beaux (ou audacieux) atours. Néoprène, filets, soie, strass, lycras, perles, chiffon et autres matières fluides et sensuelles seront au rendez-vous.

Bleu minuit, ajoute le MAC, est « un hommage à la photographie haute couture fantaisiste et cinématographique qui fait de chaque sujet une histoire intrigante et sensuelle ».

Au programme de ce « voyage dans un univers onirique et fantasmé qui débute là où l’on perd pied » : encan silencieux sur des œuvres d’art, cocktail dinatoire, service de bar ouvert, décors immersifs, danse et autres « expériences uniques », lit-on. Très glamour, tout ça!

La mission des Printemps

Les sommes recueillies par la Fondation du MAC servent à enrichir la collection permanente du musée, à produire des expositions d’envergure nationale et internationale ainsi qu’à concevoir des programmes éducatifs qui pourront « rejoindre encore plus d’enfants », indique le coprésident du comité des Printemps du MAC Francis Guindon.

Grâce aux Printemps, le MAC désire sensibiliser la relève tant à l’art contemporain qu’aux actions philanthropiques au profit de ses missions.

« Le MAC joue un rôle déterminant dans notre communauté. Son offre est provocatrice, percutante, parfois déroutante, et invite le.la visiteur.euse à se faire sa propre idée et à développer son approche personnelle de ce qu’est l’art contemporain. Afin d’assurer la vitalité de cette institution, l’appui de la relève est primordial », souligne la directrice générale de la Fondation du MAC, Anne Lebel.

Les Printemps du MAC

28 avril au New City Gas

