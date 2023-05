Aire commune revient dès aujourd’hui

Le créateur d’espaces et organisateur d’évènements Îlot 84 signe le grand retour de son projet phare, Aire commune, aujourd’hui. Avec ses dizaines d’îlots d’été et ses deux sites, Aire commune propose des espaces extérieurs de coworking en plus d’être l’expert des 5 à 7 en ville.

Son plus grand site, l’Esplanade Louvain située dans Ahuntsic-Cartierville, ouvre ses portes aujourd’hui lors d’une soirée d’ouverture dès 17h. L’entrée est gratuite et des boissons et de la nourriture sont en vente tout au long de la soirée. Dès la semaine suivante et jusqu’au mois en septembre, Aire commune organisera des 5 à 7 thématiques chaque jeudi.

Le site de l’Esplanade Louvain aura des infrastructures plus confortables cette année alors que la capacité a aussi été rehaussée, s’enthousiasme le fondateur d’Aire commune, Philippe Pelletier, en entrevue avec Métro.

Le deuxième site d’Aire commune accessible cet été est celui de la Station Place Ville Marie, qui propose deux salles de réunion chauffées et isolées, afin d’offrir une expérience de travail en plein air, et ce, même par temps frais.

Fini au Mile-End, au Vieux-Port et à Lachine

Depuis 2020, Aire commune n’est toujours pas revenu au site où ses évènements ont connu le plus gros succès, soit un terrain vague du Mile-End situé en bordure de la voie ferrée. Il ne s’agit pas d’une décision voulue, mais plutôt subie pour Aire commune. L’Arrondissement du Plateau-Mont-Royal a entamé une réflexion en 2020 sur l’avenir de ce terrain, et, après un processus de consultation publique, a décidé aller de l’avant avec d’autres projets, explique M. Pelletier.

D’autres sites développés pendant la pandémie ne sont pas à l’agenda de 2023. Ainsi, La Bronzette au futur parc riverain de Lachine ne reviendra pas cet été après une fermeture précoce en 2022. La raison? Le site fonctionnait en pandémie, mais avec retour à la normale, les usagers venaient davantage pour le parc que l’espace de travail, avance Philippe Pelletier. Le site Nouvelle Vague au Vieux-Port n’est plus au programme, n’ayant pas rencontré le succès escompté.

La programmation de l’Esplanade Louvain devrait permettre de réconforter les nostalgiques des sites qui n’ont pas été renouvelés. En effet, on y retrouvera des soirées Reggaeton et Drag. Le 15 juin, le site accueillera deux DJ, Audrey Bélanger et Esther, pour faire danser les personnes présentes.