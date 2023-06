Les sorties geeks de la semaine du 5 juin

Chaque semaine, Métro vous propose des sorties 100 % geeks. Au programme: une foire consacrée à l’illustration ainsi que les projections d’un film romantico-gore et d’un nanar bien de chez nous.

Le Geekois craque les codes de la culture geek québécoise pour vous: bandes dessinées, littérature de l’imaginaire, cinéma de genre, jeux vidéo, jeux de société. C’est par ici.

Climax à la Cinémathèque québécoise

Dans le cadre d’un cycle consacré aux clubs et boîtes de nuit, la Cinémathèque québécoise présente ce mardi le long métrage Climax du sulfureux Gaspar Noé (Irréversible, Enter the Void).

Un groupe de danseurs urbains s’isole dans un local en bordure d’une forêt, sans cellulaire ni Internet, afin de faire sa dernière répétition avant une tournée américaine. Se lançant ensuite dans une fête pour se détendre, ils sont tous drogués à leur insu. Tandis que cela en pousse certains à danser frénétiquement, d’autres plongent dans la démence et l’horreur.

C’est votre chance de (re)voir ce long métrage romantico-gore qui a entre autres reçu le Prix du meilleur film au Festival international du film fantastique de Neuchâtel ainsi qu’au Festival international du film fantastique de Catalogne.

Date : Le 6 juin à 20h

: Le 6 juin à 20h Lieu : La Cinémathèque québécoise (335, boulevard de Maisonneuve Est)

: La Cinémathèque québécoise (335, boulevard de Maisonneuve Est) Langue : Français

J’aime Caïdo (redux) + Enregistrement de balado avec Pierre Brassard

Considéré comme le The Room québécois, le long métrage de Michel Brûlé Caïdo sera de nouveau présenté au Broue Pub Brouhaha Rosemont dans la version « redux » (version allongée).

L’histoire de cet ofni (objet filmique non identifié)? Celle de Matheo, un musicien célèbre dont la vie bascule après la perte d’une main et d’un œil lors d’un accident de voiture. Afin de relancer sa carrière, son agent (interprété par Michel Brûlé) lui propose d’adopter un look de pirate, une mode qui devient virale, au point que certains de ses fans s’automutilent pour ressembler à leur idole.

Si le film n’a jamais été diffusé officiellement en salle, plusieurs vedettes médiatiques y font une apparition, dont Guillaume Cyr, Benoît Dutrizac, Jacynthe René, ou encore Patrick Lagacé.

L’un d’eux, Pierre Brassard, enregistrera d’ailleurs un balado après la projection où il livrera ses impressions sur le film et reviendra sur sa participation à ce nanar québ.

Date : Le 9 juin à 19h30

: Le 9 juin à 19h30 Lieu : Broue Pub Brouhaha Rosemont (5860, avenue De Lorimier)

: Broue Pub Brouhaha Rosemont (5860, avenue De Lorimier) Langue : Français

Foire de l’illustration Montréal

Cette fin de semaine, l’espace de travail Pop-up Lab propose la première édition de la Foire de l’illustration.

Plus d’une vingtaine d’artistes de différents styles seront sur place pour exposer leurs œuvres et leurs créations à vendre et rencontrer le public.

« Montréal est une ville reconnue pour ses grandes célébrations mettant en valeur l’illustration, peut-on lire sur l’événement Facebook. Cette foire a pour but de mettre de l’avant les artistes émergents. Nous espérons que cet événement marquera le début d’une longue série. »

Les personnes présentes pourront également participer à un tirage et courir la chance de gagner une illustration de l’événement.

Date : Les 10 et 11 juin de 11h à 18h

: Les 10 et 11 juin de 11h à 18h Lieu : Pop-up Lab (4510, rue Cartier, suite 201)