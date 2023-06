6 événements du Grand Prix à ne pas manquer, si vous avez les moyens

Vous aimez les gros chars et les pitou.ne.s? Vous avez envie de flauber du cash afin de fricoter avec le gratin montréalais et des vedettes internationales? Métro a dressé une liste d’événements à ne pas manquer pendant le Grand Prix de Formule 1 du Canada.

Pop-off E11EVEN Miami x Yoko Luna

E11EVEN Miami, qui serait le premier et le seul « ultraclub » au monde fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, s’associe au « méga-supper club » Yoko Luna – on apprécie manifestement les superlatifs – pour un événement éphémère d’un soir le 17 juin.

Ce n’est pas la première fois que la marque E11EVEN Miami organise un « pop-off » du genre dans une grande ville, l’ayant fait auparavant lors d’événements mondiaux tels que le Super Bowl et le Festival de Cannes.

La soirée à Montréal sera animée par le DJ et producteur Cedric Gervais, gagnant d’un Grammy, et proposera également des performances théâtrales « uniques ».

Date : 17 juin de 18h à 3h

Lieu : Yoko Luna (1234 rue de la Montagne)

Admission générale à 22h30 : 250 $ (comprenant une carte-cadeau de 150 $ pour le bar)

Forfaits de service de bouteilles : 600 $ à 35 000 $

https://www.instagram.com/p/CsKDy03JTs-/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

GR1D CLUB au salon Emmanuelle

Le nouveau salon Emmanuelle, inspiré de l’iconique – et érotique – film français du même nom, ouvrira exceptionnellement ses portes en préouverture lors du weekend du Grand Prix afin d’accueillir le GR1D CLUB.

Reconnue à l’international pour sa « série d’after–parties du Grand Prix », cette organisation élira domicile au Emmanuelle du 16 au 18 juin. Selon le communiqué de l’établissement, le GR1D CLUB serait « la destination privilégiée des amateurs du Grand Prix qui désirent célébrer aux côtés de pilotes de la Formule 1, de célébrités internationales et locales du monde de la mode, du cinéma, de la musique et du sport ».

Seulement quelques places sont ouvertes au public.

Dates : Du 16 au 18 juin à partir de 19h

Lieu : Emmanuelle (5e étage de l’édifice 2-22, au coin du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine Est)

Prix : Entre 182 $ et 750 $

https://www.instagram.com/p/CtHYGT_uOzH/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Les festivités du Grand Prix à l’auberge Saint-Gabriel

Besoin de faire un arrêt aux puits pour vous désaltérer et faire la fête? L’auberge Saint-Gabriel organise une série de soirées glamour « décadentes et disjonctées », un brunch party, mais surtout, le 18 juin, une soirée ultra-VIP où se retrouvent pilotes et personnalités « exubérantes ».

De nombreux Dj seront évidemment présents afin de vous faire danser (ce qui donne généralement soif).

Dates : Du 15 au 18 juin

Lieu : L’auberge Saint-Gabriel (426 rue Saint-Gabriel)

Prix : Entre 30 $ et 125 $

https://www.instagram.com/reel/Cr1ePf2gR1i/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Les festivités du Grand Prix au Soubois

Du côté du restaurant Soubois, plusieurs artistes et DJ sont également de la partie afin de vous faire danser pendant le Grand Prix, dont le performeur de musique new house GORDO le 15 juin, ou encore, le DJ/producteur ouest-africain AMÉMÉ le 18 juin.

S’il est possible d’acheter des billets directement en ligne pour ces deux soirées, pour les groupes de 4 personnes et plus ou pour les partys du 16 et 17 juin, il faut appeler le 514-662-3672 pour réserver (pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué).

Dates : Du 15 au 18 juin à 23h30

Lieu : Restaurant Soubois (1106 boulevard Maisonneuve Ouest)

Prix : Entre 50 $ et 100 $ pour les soirées du 15 et 18 juin

https://www.instagram.com/reel/Crt3zr7gQ8Q/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Festival Grand Prix sur Crescent

Malgré ce qui a été dit précédemment, il est possible de participer aux festivités du Grand Prix sans piger dans les économies accumulées pour payer les études universitaires de votre progéniture. C’est le cas du traditionnel Festival Grand Prix Crescent, qui, pour la toute première fois, propose quatre jours de spectacles musicaux gratuits et un éventail d’attractions pour toute la famille.

En plus des prestations musicales de Sam Roberts Band et Andrew Beg, il sera possible d’admirer de belles bagnoles, mettre à l’épreuve ses compétences en matière de changement de pneus et également jouer à des jeux vidéo.

Ça se passe où? Ben sur la rue Crescent bonyeu! C’est indiqué dans le nom de l’événement!

Dates : Du 15 au 18 juin de 11h à 23h

Prix : Gratis

https://www.instagram.com/p/CryTAKBs0ML/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

L’espace Grand Prix au Centre Eaton

S’il vous reste encore un peu d’argent, pourquoi ne pas aller magasiner pendant/avant le Grand Prix?

Du 8 au 18 juin, des activités gratuites seront offertes au Centre Eaton, dont celle de vous glisser dans la peau d’un pilote de Formule 1 grâce à un simulateur. De plus, l’aire de restauration Time Out Market s’animera du 15 au 18 juin afin de proposer des découvertes culinaires et des cocktails spéciaux, le tout animé par des DJ en soirée.

Dates : Du 8 au 18 juin

Lieu : Centre Eaton de Montréal (705 Sainte-Catherine Ouest)

Prix : Gratis

https://www.instagram.com/p/CtKLUe1AOz4/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==