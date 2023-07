Le Festival StreetFood Montréal célèbre la cuisine de rue dans le Vieux-Port

Du 13 au 16 juillet convergeront au Quai de l’Horloge, dans le Vieux-Port, la crème des restaurants de Montréal dans le cadre de la troisième édition du Festival StreetFood Montréal… ainsi que des milliers de gastronomes! Les adeptes de cuisine de rue pourront y déguster une abondance de plats abordables cuisinés par 40 restos de la métropole.

Japon, Corée, Philippines, Vietnam, Mexique, Canada, Laos, Cambodge, Taïwan, Caraïbes, Hawaï, Inde, Iran, Espagne… Le public est convié à se mettre sous la dent des mets aux prix oscillant entre 3 $ et 15 $ provenant de nombreux pays. Et nouveauté cette année : chaque kiosque s’est vu mandaté d’offrir un plat végétarien.

Et parce que la bombance s’accompagne fort bien d’une savoureuse boisson, les cinq bars à cocktails thématiques — saké, gin, caraïbéens, asiatiques et Beer Garden — offriront de quoi ravir tous les palais.

Outre ces plaisirs épicuriens, des jeux gonflables amuseront les enfants, tandis que tous et toutes pourront s’émerveiller devant le feu d’artifice de L’International Loto-Québec qui illuminera la première soirée de l’événement.

L’entrée coûte 3 $, et c’est gratuit pour les enfants de 8 ans et moins.

Quelques plats alléchants de la part du festival

Crème glacée de Ca Lem : mojito, café vietnamien, fraise et litchi, pandan et coco et autres parfums du monde entier

Brochettes de porc BBQ de Cuisine de Manille : brochettes grillées à la perfection dans la sauce secrète du chef Dadao

Ramen volants de La Bêtise : nouilles fantaisistes servies dans un bouillon

Paella de Paella Marisol : plat espagnol débordant de fruits de mer, de viande et de riz aromatisé au safran

Riz gluant à la mangue de Slowlife Thai Desserts : riz cuit dans du lait de coco servi avec des tranches de mangue et de la sauce à la noix de coco

Croffles de Teddy : pâtisserie combinant les couches de beurre d’un croissant et la texture croustillante d’une gaufre

Kogos de Chungchun : pogo à la coréenne fait d’une saucisse ou d’un fromage enrobé d’un en-cas croustillant

Bo La Lot de Saigon : bœuf mariné cuit sur le gril enveloppé de feuilles de lolot parfumées

Arepas de L’Arepa : pâte à la croûte dorée et à l’intérieur moelleux recouverte de garnitures salées

Takoyaki d’Imadake : boulettes de pâte farcies de poulpe garnies de flocons de bonite, d’oignons verts et de sauce