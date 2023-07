Party country pour les 10 ans du Jack Saloon DIX30

Afin de souligner ses 10 ans, le Jack Saloon DIX30, situé à Brossard, compte festoyer en grand et met évidemment le country à l’honneur! Reconnu pour ses soirées festives, le resto-bar convie le public à venir danser et festoyer le 19 juillet dès 21 h au son des rythmes entraînants du groupe Deluxe Rodeo. Le tout, en savourant les plats tex-mex aux inspirations sud-américaines signatures de la place au décor évoquant l’Ouest américain.

«Le Jack Saloon DIX30 est une véritable communauté où les gens se retrouvent pour partager de bons moments, déguster une cuisine délicieuse et profiter de spectacles de qualité», indique par communiqué le propriétaire du Jack Saloon DIX30, Sébastien Ménard.

Le restaurant alliant bouffe et divertissement tient ainsi non seulement à souligner sa décennie de succès, mais également à remercier sa clientèle et à créer de nouveaux souvenirs.

Le groupe Deluxe Rodeo fera lever le party au Jack Saloon DIX30, situé à Brossard, le 19 juillet. Photo : page Facebook du groupe