Quoi faire à Montréal le week-end du 29 et 30 juillet?

Métro vous propose des activités pour tous les goûts afin de passer d’agréables moments en famille, entre amis et en solo.

La culture haïtienne à l’honneur

Le Festival Haïti en folie, qui célèbre sa 17e édition en grand, est l’occasion idéale pour se plonger dans la culture haïtienne. Samedi, plusieurs activités seront offertes au parc La Fontaine, dont des ateliers: cours de créole (à 14h), percussions (à 13h), cuisine (à midi) et fabrication de masques pour enfants (à midi).

Dimanche, ce sera le retour de la grande Foire culinaire Haïti en folie. Parmi les plats traditionnels, vous pourrez déguster l’incontournable griot, qui est une recette de viande de porc mariné, et le fameux poulet créole frit ou en sauce.

Parc La Fontaine, près du centre Calixa-Lavallée

Depuis le 24 juillet. Samedi et dimanche, à partir de midi

Pour la programmation, c’est ici.

Le volley-ball de plage en vedette au festival Smash

C’est le rendez-vous à ne pas manquer pour admirer la crème du volley-ball de plage dans le cadre du Beach Pro Tour Elite 16 (hommes et femmes). Les différentes équipes se surpasseront pour le meilleur classement au tableau international en vue des Jeux olympiques de Paris. En fin de journée, place à la détente avec trois party à ciel ouvert au programme.

Parc Jean-Drapeau

Depuis mercredi. Jusqu’à dimanche

Pour la programmation, c’est ici.

Barbada et ses copines au Summer Party Drag Brunch

Drag Brunch Montréal fait son retour avec une performance au Time Out Market! L’événement gratuit, qui aura lieu dimanche, mettra à l’honneur les numéros de la drag queen Barbada de Barbades, accompagnée de plusieurs autres artistes drag. Une expérience divertissante et colorée à (re)découvrir.

Time Out Market Montréal

Dimanche, de 11h30 à 13h

Pour plus d’infos, c’est par là.

Un festival entièrement consacré aux cidres québécois

Le festival Soif de cidre Montréal est bel et bien de retour pour une deuxième édition au bord du canal Lachine. C’est le rendez-vous des amateurs de pommes pétillantes à souhait. Une trentaine de producteurs de cidre, venus des quatre coins de la province, vous feront découvrir leurs créations effervescentes.

Hangar 1825

À partir de vendredi. Samedi, de midi à 22h, et dimanche, de 11h à 16h

Pour la programmation, c’est par là.

Soirées vibes électros avec Debbie Tebbs

Des mélodies accrocheuses qui rappellent l’atmosphère colorée des années 80: voilà la marque de fabrique de cette auteure-compositrice-interprète et réalisatrice montréalaise. Debbie Tebbs se produira sur l’une des scènes du Quartier des spectacles dans le cadre du Festival Juste pour rire.

Quartier des spectacles, scène Beneva

Jusqu’à dimanche, de 18h à 19h15, et de 20h15 à 21h15

À la découverte de l’univers de SQRA

L’exposition Le voyage d’un collectionneur de Cedric Sequerra, surnommé SQRA, est présentée à la Galerie d’art Beauchamp. Vous y découvrirez entre autres de nouvelles photographies sur plexi en édition limitée. Samedi, l’artiste achèvera la transformation d’un portrait de Frida Kahlo avec de la feuille d’or, des cristaux Swarovski et de la poussière de diamant.

Galerie d’art Beauchamp

Jusqu’à dimanche, de 9h30 à 17h30

Pour plus d’infos, c’est ici.

L’univers fantastique en vedette

Les adeptes de cinéma fantastique sont servis avec Fantasia, dont la 27e édition se poursuit jusqu’à la semaine prochaine. Parmi les œuvres présentées ce week-end, la Cinémathèque québécoise proposera notamment des films coréens et un cycle consacré au cinéaste Juraj Herz.

Une femme coréenne, qui sera projeté samedi à 13h, est un drame érotique avec une forte dose d’humour noir. Beauty and the Beast, qui prendra l’affiche dimanche à 18h, est une interprétation gothique du conte de fées classique dans laquelle la fille cadette d’un marchand est retenue prisonnière par une intrigante bête ailée.

Cinémathèque québécoise

Le festival a lieu jusqu’au 9 août

Pour la programmation, c’est ici.

Coup d’envoi du Grand Pique-Nique gothique

La 10e édition du Grand Pique-Nique gothique de Montréal se tiendra ce samedi et proposera de nombreuses animations, dont des performances, des ateliers et une Vampire Tea Party avec distribution de «sang froid». Succubus Snow, Devil’s Mind et Lady Squigly vous présenteront l’art de la corde. La troupe Symbiosis offrira une déambulation ainsi que deux chorégraphies. Z Pusk vous fera découvrir sa peinture en live et Sis Void animera un atelier d’accessoires de scène.

Samedi, à partir de 15h

Au coin des avenues du Parc et Mont-Royal

Pour plus d’infos, c’est par là.

Tout savoir sur les légumes oubliés

Lyne Bellemare de chez Terre Promise animera dimanche une conférence sur les légumes oubliés et les variétés disparues. L’histoire du concombre Tante Alice, les gourganes disparues du Lac-Saint-Jean et de Charlevoix, et Les Premières Nations et leurs sélections de haricots feront partie des thèmes abordés.

Bibliothèque de Pierrefonds

Dimanche, de 10h30 à midi

Pour plus d’infos, c’est par là.

Un festival pour mettre en lumière les jeunes afro-descendants

Pour la deuxième année consécutive, le Festival Bon Courage sera organisé à Saint-Laurent afin d’encourager les jeunes des communautés afro-descendantes, notamment. Samedi, le parc Beaudet accueillera plusieurs activités à partir de 13h, dont un défilé de mode et un concert. Dimanche, place à la gourmandise dans le cadre de la foire gastronomique.

Plusieurs lieux

Depuis lundi. Jusqu’à dimanche

Pour la programmation, c’est ici.