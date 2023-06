La marque de bijoux Ken & Jame inaugurera sa première boutique

La marque québécoise de bijoux dessinés à Montréal Ken & Jame, que l’on a pu voir en juin dernier à l’émission Dans l’œil du dragon, gardait un secret depuis quelque temps : elle ouvrira sa première boutique!

Les cofondatrices Kenza Bouchard et Jamie Fortin, dont le but est d’offrir des bijoux uniques et de qualité à un prix abordable, l’inaugureront le 1er octobre prochain à CF Promenades St-Bruno.

La boutique a été créée sur mesure pour offrir aux passionné.e.s de délicates parures en argent, en or ou faites de perles l’expérience signature de Ken & Jame, la Boîte à breloques, qui permet de marier le pendentif de son choix aux boucles d’oreilles, à la chaîne ou au bracelet que l’on désire.