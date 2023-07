Sabbya: combiner spa et médico-esthétique dans le Village

Des espaces qui offrent à la fois un spa, des soins d’esthétique et des traitements de médico-esthétique, il y en a peu. En fait, selon l’équipe de Sabbya, nouvelle adresse dans le Village qui offre tout ça, il n’y en a pas d’autres.

On sent quelque chose de différent dès qu’on pénètre le centre de 8000 pieds carrés, dont le lobby comprend un bar à boissons adaptogènes. Ici, on se tient loin du blanc médical ou des couleurs sombres utilisées dans bien des spas. Le design, tout en teintes beiges et terra cotta, est fait pour être chaleureux, accueillant pour tous.tes.

L’inclusivité au cœur du concept

En effet, Sabbya se veut inclusif: les personnes de tous les genres, tous les âges et tous les horizons sont bienvenues. Cette inclusivité est l’un des facteurs qui ont amené l’équipe à installer le centre d’esthétique dans le Village, et cette volonté se reflète dans les installations et les services proposés.

Ainsi, si les vestiaires sont séparés (un pour les personnes s’identifiant comme hommes, l’autre pour les personnes s’identifiant comme femmes), les salles de bain et douches sont unisexes.

Le bar à boissons adaptogènes et la boutique sont situés dans le lobby. Photo: Sabbya

Dans le même ordre d’idée, les services d’épilation à la lumière pulsée et le photorajeunissement sont disponibles pour toutes les couleurs de peau (et presque toutes les couleurs de poils, sauf les roux et les blancs), ce qui n’est pas toujours le cas.

Le quartier change, et l’équipe, qui a entamé le projet il y a deux ans, en est consciente. Des dispositifs de sécurité ont été installés de manière préventive. De plus, tout le personnel a reçu une formation offerte par le Village pour savoir comment gérer de potentielles situations difficiles. Ce n’est pas en délaissant le quartier qu’il va s’améliorer, croient les gens derrière Sabbya.

L’esthétique sans créer des complexes

La Dre Noémie Vezina, qui a cofondé Sabbya avec Serena Rogers et Maren Al Jendi, effectue les injections (remplissage dermique et neuromodulateurs), en plus de superviser les autres soins esthétiques (photothérapie, microneedling, peelings chimiques, remodelage corporel, soin du visage Bela MD et épilation au laser).

Ce sont dans ces salles que les massages, les facials et autres types de soins du corps et du visage sont offerts. Photo: Gracieuseté Sabbya

Le personnel (qui ne parle malheureusement pas toujours français, un constat cela dit assez fréquent dans le monde de la beauté à Montréal) accueille et sert la clientèle avec soin, expliquant toutes les étapes d’un traitement avant de le commencer. Dans le cas du Bela MD, par exemple, on passe par la microdermabrasion avec pointe de diamant, l’extraction avec la spatule à ultrasons, l’infusion d’un ou plusieurs sérums selon les besoins de la peau, l’infusion d’hydrogène antioxydant et l’électrostimulation. La peau est par la suite éclatante, lumineuse, et on peut constater un effet liftant plus ou moins visible selon la personne.

L’approche de la Dre Noémie Vezina est de répondre aux complexes ciblés par les client.e.s, pas de leur en créer en leur disant qu’il faudrait telle ou telle intervention pour un visage parfaitement symétrique. Au contraire, elle affirme même refuser des interventions plutôt qu’en pousser. Autrement dit, sa mission est de redonner, par exemple, les pommettes que sa clientèle a pu perdre avec les effets du temps, pas d’en créer artificiellement pour ressembler à un filtre TikTok.

Un aperçu des prix



Accès au circuit thermal: 70$ (ou 45$ en supplément aux services);

Teinture des cils et épilation des sourcils: 20 et 25$;

Massages: gamme allant de 70$ à 230$;

Gommage ou enveloppement corporel: 100 à 150$;

Manucure/pédicure: 40/60$;

Les traitements médico-esthétiques et le laser nécessitent une consultation (125$, un montant inclus si on va de l’avant avec le traitement) pour obtenir un plan personnalisé.

En complément au volet esthétique, qui inclut également les manucures, pédicures, soins des sourcils et des cils ainsi qu’épilation temporaire ou permanente, on trouve le circuit thermal. Celui-ci comprend un bain vapeur, un sauna sec, des douches froides avec exfoliation au sel, un bassin froid, un bassin chaud à remous et une zone de détente, où l’on peut d’ailleurs se prélasser en attendant un rendez-vous, entre autres pour un massage ou un gommage corporel.

Le sauna sec. Photo: Sabbya La porcelaine effet marbre recouvre le bain vapeur. Photo: Sabbya

1580, rue Sainte-Catherine Est

Ouvert du mercredi au dimanche

