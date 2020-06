Résumé de la conférence EA Play Live 2020

APEX LEGENDS

La conférence d’EA commence avec la présentation de la 5e saison du jeu Apex Legends, intitulé Fortune’s Favor. À partir du 23 juin débuterons les évènements Lost Treasures Collection. Le jeu arrivera aussi sur Steam et Nintendo Switch cet automne, avec la possibilité de jouer en cross-play avec les joueurs sur Playstation 4, Xbox One et PC.

PLUS DE JEUX SUR STEAM ET NINTENDO SWITCH

Le populaire jeu de simulation Sims 4 est désormais disponible sur Steam, comme plusieurs autres jeux comme Command & Conquer Remastered Collection, Titanfall 2, etc.

Il semblerait que EA ont enfin réalisé que la console portative de Nintendo existe. La Nintendo Switch recevra plusieurs portages, au moins 7 dans les 12 prochains mois, en commençant par Burnout Paradise et Apex Legends.

IT TAKES TWO (EA ORIGINALS)

Josef Fares et le studio Hazelight font une courte présentation de leur nouveau jeu coopératif, It Takes Two, disponible en 2021.

LOST IN RANDOM (EA ORIGINALS)

Nouveau jeu du studio Zoink Games (Fe), prévu pour 2021.

ROCKET ARENA

Premier jeu du studio Final Strike Games, un jeu de combat / tir qui opposera 2 équipes de 3 joueurs. Le jeu devait être à l’origine un free-to-play publié par Nexon, avant qu’EA reprenne le flambeau et le transforme en un jeu payant plus classique. Disponible sur Steam, Origin, Xbox One et Playstation 4 le 14 juillet prochain. Possibilité de cross-play avec les autres consoles.

STAR WARS : SQUADRONS

Dévoilé à travers une courte vidéo lundi dernier, EA Motive nous en dévoile plus sur leur prochain jeu basé sur la populaire franchise Star Wars. La production a commencé chez EA Motive dès la sortie du jeu Battlefront II afin d’explorer plus en profondeur les combats spatiaux.

La campagne solo se passera quelques années après les évènements de Return of the Jedi, alors que la Nouvelle République tente de neutraliser la flotte Impérial encore active. On y incarnera un pilote de la Résistance dans l’équipe Vanguard et un pilote de l’Empire dans l’équipe Titan.

8 vaisseaux disponibles. Modes multijoueurs Dogfight 5 c. 5 et Fleet Battles. Cross-Play entre les consoles PC, Playstation 4 et Xbox One. Compatible VR. Disponible le 10 octobre prochain.

DÉVELOPPEMENT DES JEUX POUR LA « PROCHAINE GÉNÉRATION »

EA confirme que Criterion travaille sur un nouveau Need for Speed pour la prochaine génération de console. Même chose du côté de BioWare, avec un jeu mystère…

SKATE

Skate est de retour ! C’est tout ce que l’on sait présentement, aucun visuel n’a été présenté…

Un texte de Antoine Vinette-Lambert