Katamari Damacy Reroll roulera sa bosse sur PlayStation 4 et Xbox One

Déjà offert sur PC (Steam) et Switch depuis décembre 2018, Katamari Damacy Reroll sera bientôt porté sur PlayStation 4 et Xbox One au Japon. Le remake du jeu coloré développé par Namco sera distribué à compter du 19 novembre dans l’archipel au coût de 3200 yens soit environ 40 $.

Pour les curieux, Katamari Damacy est un véritable classique conçu par le vénérable Keita Takahashi. Ce premier projet pour lui a vu le jour en 2004 sur PlayStation 2 sans enflammer le palmarès des ventes au pays. Hors du Japon, le jeu a vite conquis un auditoire qui découvrait une expérience sans pareil. Coloré, drôle et étrangement addictif avec l’une des trames sonores les plus enjouées, Katamari Damacy demeure encore aujourd’hui un incontournable.

C’est pourquoi nous croisons les doigts pour une sortie internationale de Katamari Damacy Reroll. Au moins, les versions PC et Switch sont accessibles. À la limite, il serait possible d’acheter la version japonaise du jeu pour notre territoire. Sachez cependant que le jeu sera uniquement offert en version numérique sur Xbox One au Japon.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca