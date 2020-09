Streets of Rage 4 : après les ventes, les correctifs

L’éditeur Dotemu ainsi que les studios Lizardcube et Guard Crush Games ont réalisé un travail incroyable avec Streets of Rage 4. La série de beat’em all a été ressucitée pour une nouvelle génération plus de 20 ans après le dernier opus sorti en 1994 sur…Genesis!

Un pari osé qui a porté fruit puisque Streets of Rage 4 a vendu plus de 1,5 millions de copies depuis sa sortie sur PC (Steam), PlayStation 4, Switch et Xbox One en avril. Pour célébrer ce succès incroyable, les développeurs ont distribué une gigantesque mise à jour qui applique près de 80 correctifs au jeu.

Voici quelques objectifs de cette mise à jour tel que lu sur le site officiel :

Améliorations pour le jeu en ligne : plus de fluidité et de stabilité, moins de latence

Nouvelles options d’affichage des statistiques en ligne dans le menu d’interface

Améliorations au niveau de l’équilibre des différents personnages

Améliorations majeures au niveau gameplay pour tous les niveaux

Plusieurs correctifs au niveau des bogues

Des crash aléatoires ont été corrigés

Le site officiel détaille en profondeur les nombreux changements apportés par cette mise à jour de Streets of Rage 4. Le producteur exécutif du jeu, Cyrille Imbert, s’est d’ailleurs dit « on ne peut plus heureux » de la réception des fans envers cet opus moderne d’une série classique. Il a tenu à remercier les fans qui ont soutenu le jeu depuis ses débuts. La mise à jour est selon lui une façon de les remercier de leur confiance.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca