The Last of Us Part 2, jeu le plus récompensé à ce jour

Sorti le 19 juin 2020, The Last of Us Part 2 est une expérience incroyable. Naughty Dog peut maintenant se targuer d’avoir créé le jeu le plus récompensé de toute l’industrie à ce jour.

Selon le site Game Awards, qui recense les mentions Game of the Year (GOTY) accordées aux différents jeux vidéo, The Last of Us Part 2 a surpassé The Witcher 3. On compte désormais 261 mentions GOTY pour le jeu de Naughty Dog contre 260 pour Geralt de Riv.

Pour The Last of Us Part 2 et son équipe, c’est une belle victoire. À sa sortie, la suite avait suscité la grogne d’un groupuscule de joueurs qui en avait long à dire sur son scénario. Selon eux, l’originalité du premier opus a fait place à du contenu progressiste pour s’attirer la faveur du public.

Encore aujourd’hui, un fragment de la communauté Sony s’indigne devant le contenu LGBT inclus dans The Last of Us Part 2. Plusieurs ne se gênent pas pour démontrer leur comportement mysogine. Et pourtant, cela n’a pas empêché le jeu de se hisser au sommet des GOTY avec des critiques plus que positives.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca