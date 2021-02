Plus de 500 démos à essayer dans le Steam Game Festival

Le Steam Game Festival est une excellente initiative de Valve qui met en lumière les jeux à venir, question de remplir votre liste de souhait de plus belle. C’est un véritable «E3 indie à la maison», où vous pouvez essayer plus de 500 démos, tout à fait gratuitement bien sûr. Puisqu’il est tout simplement impossible de tester chacun d’eux durant le festival du 3 au 9 février, on vous propose quelques-uns de nos coups de cœur.

Blind Drive

Vous aviez besoin d’argent, vous avez répondu à une annonce. Vous suivez les instructions et vous vous retrouvez les yeux bandés, au volant d’un véhicule. Soudainement, la voiture se met à rouler! Votre défi, si vous l’acceptez, est d’éviter les voitures en vous fiant uniquement aux effets sonores!

L’aventure est accompagnée d’une mise en situation comique grâce à des dialogues entre vous et votre kidnappeur. L’idée est absolument géniale et novatrice! On est curieux de voir les différentes variations de gameplay dans la version complète. Blind Drive sera bientôt disponible sur Steam, mais aussi sur iOS et Android.

Bore Dome

Dans un futur où tout est devenu parfait, la pilule «Bore Dome» est enfin là pour vous faire vivre l’imperfection et la médiocrité. Dans cet extraordinaire anti-jeu, vous traversez une série de scènes imprévisibles dans lesquelles vous pouvez vous servir de chacun de vos sens pour absorber l’ennui au maximum. Ce n’est certainement pas pour tout le monde, mais ceux qui aiment l’humour décalé adoreront l’expérience!

Squadron 51

Squadron 51 est tout à fait spectaculaire. C’est un shmup, mais au lieu de s’en tenir au style générique spatial ou anime, il nous plonge au cœur d’un film des années 50! Même les cinématiques en live-action reproduisent ce style avec brio. Leur campagne Kickstarter se termine bientôt, et j’ai bien peur qu’ils n’atteignent pas leur objectif simplement par manque de visibilité. Quoi qu’il en soit, on ajoute ce jeu à notre liste de souhait Steam et attendons sa sortie avec impatience.

Rain on Your Parade

À la manière de Untitled Goose Game, Rain on Your Parade vous propose de ruiner la vie des gens en incarnant un petit nuage! Chaque niveau vous donne quelques missions que vous tenterez de réussir en utilisant vos pouvoirs tels que la pluie, le tonnerre ou la tornade. C’est un peu simple, mais ça reste amusant et sympathique.

Pawnbarian

Un jeu d’échecs rogue-lite, ça ne devrait pas fonctionner… et pourtant! Dans Pawnbarian, vous devez vider l’échiquier des ennemis qui s’y trouvent, en utilisant des cartes pour déplacer votre unique pion. Celles-ci représentent les pièces d’échecs traditionnelles, qui indiquent le mouvement que vous pourrez effectuer si vous les jouez. Une fois le niveau terminé, vous pouvez dépenser les pièces gagnées pour améliorer vos cartes, c’est-à-dire leur ajouter un pouvoir spécial, comme vous permettre d’attaquer les ennemis orthogonalement ou diagonalement, lorsque jouées, vous donner une action supplémentaire, ou bloquer les attaques ennemies. C’est simple, mais ô combien efficace pour un mélange aussi inattendu. Ça y est, on est accro!

Rising Hell

Un bon petit platformer vertical de style arcade, avec une touche rogue lite. On escalade une tour qui semble tout droit sortie de Doom, en tentant d’accumuler le plus de diamants possible pour améliorer son personnage, question d’être équipée lorsque viendra le temps d’affronter les multiples boss. Du plaisir instantané, qui sera idéal pour de courtes sessions de jeu. Rising Hell est en Early Access depuis octobre 2019 pour 11,50$, mais est aussi prévu pour Switch, PS4 et Xbox.

Potion Craft: Alchemist Simulator

Un simulateur d’alchimiste! La mécanique de confection de potion est plutôt ingénieuse: vous devez explorer une carte sur laquelle les différentes recettes se trouvent, en ajoutant des plantes à votre chaudron. Chacune d’elle allonge votre parcours en utilisant un trait précis. C’est en combinant judicieusement la variété de plantes que vous pourrez diriger votre chemin. Le style visuel est parfait pour le thème, tout comme la musique. Relaxant et prenant: on adore!

Un texte de Martin Brisebois de Jeux.ca