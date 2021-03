Cyber Hero – Mission Runner : notre entrevue exclusive

Il est très rare pour un jeu Android de se retrouver sous les feux de la rampe ici. C’est exactement pourquoi j’ai voulu sortir un peu des sentiers battus et vous faire découvrir le projet Cyber Hero – Mission Runner prévu le 24 mars prochain.

Intéressé d’en savoir plus au sujet de son développement, j’ai posé quelques questions à son créateur. Raphael Wittgruber est le président du petit studio Since Idea Games et occupe également le rôle de programmeur.

Pour lire l’entrevue originale en anglais, cliquez ici

Jeux.ca : Quelle était l’inspiration principale derrière Cyber Hero – Mission Runner?

Raphael Wittgruber : Nous désirions bâtir un système d’habiletés intéressant et complexe inspiré de Path of Exile avec une progression à long terme comme c’est le cas dans bien des jeux à cliquer. Le jeu serait compatible mobile, donc jouable à l’aide d’une seule main, sur de courtes périodes de temps comme Archero. De plus, les éléments roguelite nous permettraient d’expérimenter davantage avec ce qui est possible au cours d’une seule manche sans prendre de risque quant à la progression à long terme d’un compte.

Aperçu du gameplay dans Cyber Hero – Mission Runner

Quel(s) défi(s) avez-vous rencontré dans la dernière année en développant votre jeu?

Le principal événement de la dernière année n’a pas vraiment touché Cyber Hero, car nous travaillions en mode télétravail à 100 % bien avant cela. Pourtant, le développement nous a posé plusieurs défis. Par exemple, nous avons décidé d’utiliser un nouvel engin, Godot. Nous apprécions sa nature open source compacte bien adaptée aux jeux mobiles. Toutefois, découvrir un nouvel outil est toujours associé à ses propres défis.

Aussi, le système d’habiletés que nous avons implanté est ambitieux. Il est bâti de façon très modulaire. Tout peut interagir et les ennemis utilisent les mêmes habiletés que le joueur. Il ne faudrait pas oublier les contraintes imposées par les appareils mobiles.

En somme, le système d’habiletés était tout un défi. Mais nous sommes fiers de ce que nous avons réussi à bâtir : l’avantage futur en termes de possibilités et de rapidité de développement sera notable.

Raphael Wittgruber, président et programmeur à Since Idea Games

Jeux.ca : pour notre auditoire qui n’est pas nécessairement au courant de ce qu’est Cyber Hero – Mission Runner, pourriez-vous nous dresser les grandes lignes du jeu?

Dans Cyber Hero, vous complétez des missions pour votre client. Chaque mission est présentée en vue du dessus dans un style shooter roguelike où vous gagnez une sélection aléatoire d’habiletés. Vous tentez de découvrir les meilleurs combinaisons pour terminer la mission et obtenir des améliorations permanentes comme de nouvelles habiletés ou de l’équipement.

Jeux.ca : si votre jeu remporte un certain succès sur Android, planifiez-vous des portages sur d’autres plateformes?

Nous planifions créer des portages du jeu sur d’autres plateformes mobiles comme iOS, Windows Phone ou d’autres choix alors qu’ils seront disponibles. Cependant, il n’y a aucun plan de créer un portage sur PC ou Mac; le jeu ne correspond pas à ces plateformes. D’un autre côté, certains éléments appris influencent un jeu destiné au PC que nous préparons et qui est en stade peu avancé de développement.

Jeux.ca : planifiez-vous continuer à soutenir Cyber Hero par le biais de mises à jour futures?

Nous avons une feuille de route approximative échelonnée sur environ un an de choses que nous ajouterons. Mis à part ce qui est évident (plus de missions, de héros, d’objets et d’habiletés), nous planifions explorer davantage le thème cyberpunk et nous pencher sur la possibilité de fonctionnalités en coop.

Bande-annonce de Cyber Hero – Mission Runner

Jeux.ca : What was the main inspiration behind Cyber Hero – Mission Runner?

Raphael Wittgruber : We wanted to build an interesting and deep skill system inspired by Path of Exile, with a long term progression like many idle games, as a mobile friendly game which could be played with one hand and also be able to only play for short periods at a time like Archero. Furthermore, Rogue-like elements enable us to be more experimental with what is possible within a single round without risking the long term progression of an account.

What, if any, challenges did you face while developing your game in the past year?

The main event in this past year actually didn’t affect Cyber Hero too much because we have been working 100% home office even before that. But the development posed many challenges for us. For one we decided to use a new engine, Godot. We enjoy it being open source and its compact nature which is well suited for mobile games, but discovering a completely new tool always comes with its challenges.

Also, the skill system we implemented is quite ambitious. We have built it extremely modular. Everything can interact with everything else and the enemies utilise the same skills as the player. Additionally, there are the performance constraints imposed by mobile devices.

All in all, the skill system was quite a challenge. But we are quite happy with what we managed to build and the future payoff in possibilities and development speed increase will be worth it.

For people who are not aware of what Cyber Hero is about, could you give a breakdown of the action and of what awaits them in this unique title?

In Cyber Hero you will be completing missions for your client, each mission is played as a top down rogue-like shooter in which you gain a random selection of skills and try to figure out the best combinations to finish the mission and earn permanent unlocks like new skills or equipment.

If your game is successful enough on Android, do you plan to port it over any other platform(s)?

We plan to port the game to other mobile platforms such as IOS and Windows Phone and other platforms which may arise in the near future.There are no plans to port to PC or Mac though, the game as a whole just doesn’t fit those platforms, though elements of what we have learned also influence a PC specific game we have in an early development stage.

Are there any plans to support Cyber Hero – Mission Runner with updates in the future?

We have a loose roadmap of about one year of things we will be adding. Aside from the obvious ( more missions, more heroes, more items and more skills ) we plan to explore the cyber punk setting more and look into the possibilities of co-op gaming features.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca