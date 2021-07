The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition sera prêt en 2021

Après confirmation de la date pour sa deuxième saison au petit écran, la série The Witcher sera de retour plus belle que jamais en 2021 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

CD Projekt RED a réitéré son intention de livrer une version dite de prochaine génération du plus récent jeu vidéo mettant en vedette le chasseur de monstres Geralt de Riv. Intitulée The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition, cette version sera accompagnée d’une jaquette actualisée. Le studio a également mentionné l’ajout de contenu téléchargeable gratuit directement inspiré de la série télé. Il n’est pas clair pour l’instant s’il est question d’éléments cosmétiques, de quêtes facultatives ou pourquoi pas les deux options.

The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition promet « une série d’améliorations visuelles et techniques, dont le ray tracing et des temps de chargement plus rapides pour le jeu de base, les deux extensions et tout le contenu supplémentaire. Les utilisateurs qui possèdent déjà le jeu sur PC, PlayStation 4 ou Xbox One pourront le mettre à jour gratuitement ».

Plus de détails seront partagés prochainement. Il est un peu curieux d’annoncer une autre version remastérisée du jeu et de ne partager aucun nouveau média pour susciter l’intérêt. L’occasion de nous présenter une séquence vidéo avec un premier aperçu des améliorations prévues était pourtant parfaite avec la tenue du Witchercon.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca