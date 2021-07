Encased de Dark Crystal Games dévoile sa date de sortie

Prime Matter et Dark Crystal Games sont heureux d’annoncer la date de sortie officielle d’Encased, leur prochaine dystopie en vue isométrique. Celle-ci est prévue pour le 7 septembre 2021.

Situé dans une version alternative de 1976, un gigantesque et mystérieux artefact, le dôme, est découvert dans un désert reculé. L’immense structure regorge de technologies incroyables, en avance de plusieurs siècles, qui pourraient faire progresser l’humanité d’un pas de géant dans ses progrès scientifiques. Vous êtes l’une des personnes sélectionnées pour entrer à l’intérieur.

Les joueurs démarrent avec l’une des cinq disciplines disponibles : Scientifique, ingénieur, agent de sécurité, manageur ou encore criminel. Ce choix de départ aura un effet direct non seulement sur leurs stats initiales et leurs spécialisations, mais leur ouvrira (ou leur supprimera) également des dialogues uniques au cours de leur aventure. Après avoir pénétré au sein du dôme et fini le premier niveau, un cataclysme se déchainera et transformera ce qui était l’espoir de demain en un monde désolé.

Lors de son voyage sous le dôme, notre protagoniste rencontrera des factions qui s’affrontent pour le pouvoir. Chacune a sa propre vision de l’avenir de l’humanité, ce qui affectera la fin du jeu.

Avec tous les éléments d’un RPG, à savoir de l’exploration, des combats, des quêtes et plus encore, vous traverserez les différents environnements en fabriquant des armes et des objets. Faites en sorte que chaque jour ne soit pas le dernier.

Tandis que vous avancerez dans l’histoire, vous rencontrerez six différentes factions qui ont surgit dans la zone. Qu’ils deviennent vos amis ou vos ennemis, ça, c’est à vous d’en décider.

S’inspirant de livres comme Roadside Picnic, les mécaniques de jeu d’Encased sont tirées de RPG et de jeux de survie.

Encased est disponible dès maintenant en accès anticipé sur Steam. Les joueurs peuvent participer au premier acte, ainsi qu’à une partie du second.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca