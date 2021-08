L’Amiga 500 est de retour pour une nouvelle génération!

L’Amiga 500, l’un des ordinateurs les plus populaires des années 80, fait son retour

Ah les années 80… la belle époque des couleurs fluo, des coupes de cheveux improbables, mais aussi et surtout des micro-ordinateurs. Sans refaire l’histoire (je le ferai à un autre moment), l’Amiga 500 est la seconde version de ce micro-ordinateur sorti en 1987, soit deux ans après l’Amiga 1000. C’est à Commodore, entreprise de Mississauga en Ontario, que l’on doit ces machines d’exception.

Sans avoir été le premier à le faire, l’Amiga 500 était un tout-en-un : l’ordinateur était dans le clavier avec même un lecteur de disquette sur le côté droit. Il ne manquait donc que l’écran et la souris, et le tour était joué. C’est la version qui s’est le mieux vendue, surtout en Europe. Pour célébrer son 35ème anniversaire, Retro Games et Koch Media annoncent une version miniature de ce célèbre micro-ordinateur avec pas moins de 25 jeux intégrés.

Parmi les hits directement inclus dans la machine, on aura le plaisir de retrouver, entre autres, Alien Breed 3D, Another World, ATR: All Terrain Racing, Battle Chess, Cadaver, Kick Off 2, Pinball Dreams, Simon The Sorcerer, Speedball 2: Brutal Deluxe, The Chaos Engine, Worms: The Director’s Cut, Zool: Ninja Of The ‘nth Dimension. Des grands titres qui permettront de redécouvrir les pixels sur des écrans HD. En effet, pas besoin d’avoir une TV cathodique pour en profiter car THEA500 sera équipé de toute la connectique moderne comme une sortie HDMI, mais aussi USB pour installer ses propres jeux, microgiciels, ou autres.

« Dans cette version miniature du THEA500, nous avons créé ce que l’on pense que les fans de jeux attendent d’un tel produit », a déclaré Paul Andrews, directeur principal à Retro Games.

« Retro Games a développé un produit vraiment unique », a ajouté Debbie Bestwick, président de Team 17, « Je suis très enthousiaste d’avoir nos jeux représentés ».

THEA500 est donc prévu pour début 2022 et la suite de la liste des jeux sera annoncée prochainement. Son prix sera d’environ 175 $ (139,99 $).

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca