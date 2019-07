Fervente environnementaliste, Lisa Mintz sera candidate pour le Parti vert dans la circonscription de Pierrefonds-Dollard en octobre. La résidente de Lachine en sera à une première expérience en politique fédérale.

Mme Mintz est la fondatrice de Sauvons la falaise!, un groupe visant à protéger la falaise Saint-Jacques, un écoterritoire situé à l’ouest du centre-ville de Montréal. Elle est également membre fondatrice de Sauvons l’Anse-à-l’Orme, qui veut limiter le développement immobilier de 5500 unités dans les espaces verts à Pierrefonds-Ouest.

Un de ses objectifs sera de concrétiser la demande de financement de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, pour créer un grand parc national qui protégera quelque 3000 hectares dans l’Ouest-de-l’Île.

«Le plus important, c’est de sauver les espaces verts. Nous avons une crise mondiale en ce moment. On n’aura pas d’avenir collectif si on ne s’occupe pas de l’environnement», indique la candidate de 51 ans.

Coordinatrice des ressources de la communauté auprès d’un organisme caritatif canadien, Mme Mintz a tout de même une certaine expérience politique.

«Mon emploi me demande de faire beaucoup de lobbying et j’en fais aussi pour mes engagements communautaires. Ça me demande aussi de faire de la politique. En fait, j’ai fait de la politique presque tous les jours depuis que je suis devenue environementaliste», avance-t-elle.

Lisa Mintz considère également importants plusieurs dossiers en collaboration avec d’autres paliers de gouvernements, comme le transport collectif.