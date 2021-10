Le secteur industriel Cabot sera réaménagé

«Les ateliers Cabot» est le projet lauréat de Réinventer Montréal 2020-2021, un volet de Reinventing Cities, a dévoilé la Ville de Montréal. C’est l’entreprise Sid Lee Architecture qui réaménagera le 4000, rue Saint-Patrick dans le secteur industriel Cabot dans le Sud-Ouest.

«On est heureux. Collectivement, on va au-delà de proposer une solution de construction. On présente un modèle économique et de développement», explique l’architecte et associé principal chez Sid Lee Architecture, Martin Leblanc, au sujet de la sélection du projet.

Ce projet communautaire permettra d’englober les domaines artistiques, entrepreneurial et technologique, mais surtout l’économie circulaire qui permet d’assurer «la résilience d’organismes et des quartiers», note l’architecte.

Ainsi, des projets de cuisines communautaires et des ateliers d’artistes, par exemple, pourraient voir le jour dans ce secteur.

«C’est l’idée de faire participer la communauté. On va demander aux gens de s’investir. La réponse est déjà très forte. On souhaite la participation d’un plus large éventail de groupes de gens», mentionne-t-il.

«Ce qu’on veut faire c’est du développement immobilier, autrement, avec d’autres acteurs.» Martin Leblanc, architecte et associé chez Sid Lee Architecture

C’est la deuxième participation de la métropole à Reinventing Cities. Il y a deux ans, l’ancienne cour de voirie de la Commune, située dans l’arrondissement de Ville-Marie, près de Griffintown, avait été le projet choisi.

Secteur Cabot

Situé dans l’ancien secteur industriel Cabot, l’endroit de plus de 300 000 pieds carrés (28 000 mètres carrés) offre une vue sur le canal de Lachine, le centre-ville et le mont Royal.

Sur le terrain, on retrouve un bâtiment datant de la Deuxième Guerre mondiale. Celui-ci aurait servi à la construction de navires.

«Nous avons procédé à un appel à projets destiné à donner une seconde vie à une ancienne friche industrielle de l’arrondissement du Sud-Ouest. Cet appel à projets va transformer dans quelques années le secteur Cabot et bénéficier à tout le quartier», souligne le maire de l’arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif, Benoit Dorais.

Dans les prochains mois, la Ville de Montréal officialisera la vente du terrain à Sid Lee Architecture. Le lauréat de Réinventer Montréal devra s’engager à terminer le projet d’ici quatre ans.

Reinventing Cities est une initiative de Cities Climate Leadership (C40). Près de 100 grandes villes sont engagées afin de mettre en place des programmes qui visent à réduire les gaz à effet de serre (GES). Quelque 10 000 initiatives sont actuellement mises en place partout à travers le monde pour lutter contre les changements climatiques.

