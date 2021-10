Culture Montréal demande aux candidats leurs priorités

À l’approche des prochaines élections municipales, Culture Montréal a envoyé un questionnaire aux candidates et candidats des différentes mairies d’arrondissements de Montréal pour connaître leurs ambitions en matière de culture.

Le questionnaire unique était composé de quelques questions concernant le monde culturel de leur arrondissement respectif. Les réponses à ces questions sont désormais publiques sur le site de Culture Montréal.

Les candidates et candidats ont ainsi dû répondre à différentes questions concernant notamment les points forts selon eux de leur arrondissement en matière culturelle, leur coup de cœur culturel, mais aussi les principaux défis dont leur arrondissement fait face sur le plan de la culture.

Les candidats peuvent aussi exposer leurs priorités d’action en matière de culture une fois qu’ils ou elles seraient élus.

Ce questionnaire s’inscrit dans la lignée des actions qu’a Culture Montréal dans le cadre des prochaines élections municipales. Début septembre, l’organisme avait lancé sa plateforme La culture fait campagne pour la relance. Cette plateforme avait pour but d’exposer 40 recommandations aux candidats et candidates. L’ensemble des recommandations visent à placer la culture et les arts dans la relance de Montréal après la pandémie.

Le 4 octobre dernier, Culture Montréal a aussi sollicité les candidats pour la mairie de Montréal. Il a convié Valérie Plante et Denis Coderre à un entretien avec plus de 200 intervenants de la culture et de la scène des arts.

Fondé en 2002, l’organisme à but non lucratif Culture Montréal est un acteur majeur du monde culturel local. L’organisme s’implique systématiquement depuis 2005 dans les différentes élections. Il s’implique ainsi dans les élections fédérales, provinciales et municipales pour mettre de l’avant les recommandations de la culture.