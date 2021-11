Encore des travaux à Griffintown début 2022

Le quartier de Griffintown, situé dans l’arrondissement du Sud-Ouest, annonce de nouveaux travaux pour 2022.

Ces travaux se dérouleront dans la poursuite du chantier actuel dans la rue William.

La Ville de Montréal entamera, dès janvier 2022 dans Grinffintown, la reconstruction des infrastructures souterraines âgées de 145 ans.



Les travaux auront notamment lieu dans la rue de la Montagne, entre la rue William et celle du Séminaire.

La fin de ces nouveaux travaux est prévue à l’été 2022.

Nature des travaux

Durant ces travaux dans Griffintown, à partir de janvier 2022, les égouts et les aqueducs seront remplacés.

Pour permettre la réalisation de ces travaux, les trottoirs seront démolis, puis reconstruits.

Des saillies de trottoirs seront aménagées à chaque coin de rue de l’intersection William et de la Montagne. L’objectif de ce chantier est de ralentir les automobilistes pour améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes.

Pas de circulation en auto

Dans ce secteur du quartier Griffintown, les travaux auront des répercussions sur la circulation automobile pendant toute leur durée, c’est-à-dire entre janvier 2022 et l’été 2022.

La rue de la Montagne, entre la rue William et la limite nord de la rue du Séminaire, sera complètement fermée. Même chose pour la rue William, entre les rues Eleanor et Saint-Thomas.



Seules les rues du Séminaire et Saint-Thomas seront ouvertes à la circulation.

En revanche, des passages aménagés permettront l’accès piéton aux bâtiments et commerces, en tout temps.