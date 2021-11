Femmes du monde Côte-des-Neiges donnera des ateliers aux employés municipaux

L’organisme offre une série de rencontres de sensibilisation pour les travailleurs œuvrant auprès du public dans l’arrondissement. Patricia Vinzi, coordonnatrice de Femmes du monde Côte-des-Neiges, se réjouit d’élargir le regroupement de professionnels avec lequel dialogue son organisation au-delà des services sociaux.

Elle espère que les rencontres permettront d’outiller les travailleurs municipaux afin qu’ils puissent répondre adéquatement lorsqu’ils voient une femme en possible situation de violence à la maison. «Si rendre les livres d’enfants à la bibliothèque est la seule sortie qu’elle peut effectuer, il est important que les bibliothécaires sachent quoi faire», offre la coordinatrice, à titre d’exemple.

Les ateliers s’inscrivent dans le cadre des 12 jours d’action et de la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes qui auront lieu du 29 novembre au 2 décembre.

Il y sera question de violence post-conjugale, de l’impact de la violence sur les enfants, la communication non violente et la culture du consentement chez les jeunes.

«La question de la violence est complexe et exige des solutions diversifiées», insiste Mme Vinzi à propos de l’importance du projet financé par le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité sociale et par la Ville. La pandémie a mis en évidence l’isolement de nombreuses femmes en situation de violence.

Le service de première ligne pour les victimes et leurs proches SOS Violence conjugale calcule avoir reçu 7000 appels de plus en 2020-2021 qu’en 2019-2020.